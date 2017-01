„Goldregen“ für Lohmann Kunden: 2016 geprägt von Auszeichnungen

2016 war für das Marktsegment Graphics der Firma Lohmann (Klischeeklebebänder) ganz besonders erfolgreich. Mehrere internationale Auszeichnungen im Bereich Flexodruck gingen an ihre Kunden, die meisten davon waren sogar vergoldet.

Den Anfang machte 2016 die Verleihung der EFIA Awards im April. Jedes Jahr vergibt die “European Flexographic Industry Association” (EFIA) im Rahmen eines Gala Dinners Preise für „the best of flexo“. Mit dieser Auszeichnung würdigt EFIA Exzellenz beim Flexodruck innerhalb diverser Disziplinen und Techniken. 2016 entschied sich die Jury für 20 Unternehmen, die Lohmann Klebebänder für den Flexodruck auf verschiedenen Substraten im Schmal- und Breitbahndruck benutzen, als Gewinner der EFIA Awards. Im Einzelnen bedeutete das sechs Gold, acht Silber, fünf Bronze und eine „sehr empfohlen“ Auszeichnung sowie eine Zweitplazierung in der Kategorie „Best In Show“ für die Lohmann-Kunden.

Im Juni fanden dann die so genannten FTA Europe Diamond Awards statt. Erstmals vergab die FTA Europe, die Dachorganisation für europäische Flexo Organisationen, Preise für „the best of flexography“ (die besten des Flexodrucks) während der Drupa in Düsseldorf. Hier erzielten Lohmann Kunden vier erste, drei zweite und einen dritten Platz.

Ende des Jahres konnte sich das Marktsegment Graphics gleich dreimal mit seinen Kunden freuen. Im November und Dezember 2016 fanden kurz hintereinander die Flexo Tech Awards, Der Flexo Day der ATIF (Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia) und die Verleihung der Flexostars statt. Und auch hier wurden wieder diverse Auszeichnungen gewonnen. Drei Flexo Tech Awards, 14 ATIF-Auszeichnungen und neun Flexostars gingen auf das Konto der Lohmann Kunden – die meisten davon in Gold.

Silvia Casellato, Senior Market Manager Graphics bei Lohmann, freut sich über die vielen Auszeichnungen und die Erfolge des vergangenen Jahres: „Seit mehr als 60 Jahren sind wir nun schon im Markt für Klischeeklebebänder vertreten. Die Einführung unseres neuen Engineered Bonding Tapes (DuploFlex EB und EBX) trägt maßgeblich zu den Erfolgen im vergangenen Jahr bei. Viele der Preisträger benutzen bereits diese neue Produktreihe.“