Bobst Italia stellt offiziell seine neue Tiefdruckplattform vor

„Erweiterung des Anwendungsbereichs, neue Technologien für den Tiefdruck“, so lautet das Motto für das Technologieforum und die Hausmesse bei Bobst Italia in San Giorgio Monferrato, Italien, die am 11. und 12. Mai 2017 stattfinden.

Im Rahmen der im Competence Center von Bobst Italia durchgeführten Veranstaltung werden die auf der Drupa 2016 vorgestellten neuen Tiefdruckmaschinen-Plattformen zum ersten Mal offiziell vorgeführt.

Dem internationalen Fachpublikum werden die Tiefdruckmaschinen RS 6003C HS und RS 6002C sowie die Kaschiermaschine CL 850D präsentiert.