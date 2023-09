Die Schaltzentrale für effiziente Bahnlaufregelung:

BST

Das Regelgerät ekr CON 600 net der BST GmbH verbindet bahnlaufende Produktionsprozesse. „Wir stehen mitten in einer neuen industriellen Revolution – damit sind die immer breiteren Einsatzmöglichkeiten von KI sowie die rasant zunehmende Automatisierung und Digitalisierung zahlreicher Fertigungsprozesse gemeint“, sagt Ingo Ellerbrock, Produktmanager Bahnlaufregelung bei BST.

ekr CON 600 net gewährleistet den flexiblen Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Komponenten, lässt sich einfach in die Maschinensteuerung integrieren und ist besonders anwenderfreundlich. So kann es einfach bedient werden, was angesichts des Fachkräftemangels ein wichtiger Wettbewerbsvorteil ist.

Das BST ekr CON 600 net ist die Schaltzentrale einer jeden BST Bahnlaufregelung und die Antwort auf die sich immer schneller ändernden Anforderungen in bahnförmigen Produktionen. Hauptaufgabe des kompakten Gerätes ist es, für einen stabilen, präzisen und zuverlässigen Bahnlauf zu sorgen. Das ist qualitätsrelevant, vermeidet aktiv Ausschuss und stellt die Produktion des Endprodukts sicher. Darüber hinaus ermöglicht die reaktionsschnelle Bahnlaufregelung die volle Ausnutzung der Maschinengeschwindigkeit und damit eine effizientere Produktion. Für mehr Flexibilität und mühelose Bedienung an engen oder schwer zugänglichen Stellen, lassen sich zusätzliche Bedienteile mit Touch-Bedien- und Eingabefeld integrieren.

Effiziente Datendarstellung und -integration:

Das LC-Touch-Display des BST ekr CON 600 net bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten. Benutzer können darauf sofort erkennen, wie sie mit dem Gerät interagieren sollen. Dies umfasst die Anordnung von Tasten, Symbolen und Anzeigen, die klare Hinweise geben, wie die gewünschten Aktionen auszuführen sind. Alle wichtigen Informationen stehen für den Bediener zur Verfügung und können bei Bedarf kontextbezogen angepasst werden. Die durchdachte Gestaltung der Benutzeroberfläche reduziert die Notwendigkeit für lange Schulungen oder Handbücher, was die Inbetriebnahme und den täglichen Betrieb erleichtert. Sollte dennoch einmal eine Frage auftauchen, gibt es Soforthilfe per QR-Code, ohne App oder zusätzliche Installationen.

Flexibilität durch Konnektivität

BST ekr CON 600 net kann alle gängigen Feldbusmodule wie CAN, Profibus DP, Profinet, Powerlink, Ethercat, Ethernet UDP oder Ethernet IP integrieren. Die Vielfalt der unterstützten Protokolle macht die nahtlose Integration in jede Maschinensteuerung möglich. Die offene Struktur schafft Konnektivität und Flexibilität in der Steuerung sämtlicher bahnlaufender Prozesse. Grundlage dafür ist die Weiterentwicklung der eingesetzten Komponenten: eine neue Platine, die genau die individuelle Konfiguration ermöglicht, die der Kunde benötigt. Zusätzliche Informationen wie Schnittstellenprotokolle stehen auf der Herstellerseite unter BST.help kostenlos zur Verfügung. Damit ist die Feldbusintegration ebenso intuitiv wie die Bedienung des Gerätes.