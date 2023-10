Lean & Green Management-Award: Sonderpreis für Südpack 

Nachhhaltigkeit

Am 19. Oktober 2023 wurde Südpack im Rahmen des Lean & Green Summits mit dem Sonderpreis für „Exzellente Strategieumsetzung“ ausgezeichnet. Prämiert wurden die herausragenden Ergebnisse, die Südpack im Bereich der ressourceneffizienten Produktion erzielt. Tharcisse Carl, COO von SÜDPACK, Pascal Bader, Bereichsleiter LEAN sowie Lisa-Marie Schmidberger, Projektmanagerin CSR & Sustainability, nahmen den Preis in Pfronten entgegen – und gewährten den teilnehmenden Gästen in einem Best Practice Vortrag einen Einblick in die Sustainable Efficiency Strategie von Südpack.

Seit 2012 wird der Lean & Green Management Award jährlich vergeben. Er bietet „Unternehmen mit mindestens 150 Mitarbeitenden eine Chance, sich in Bezug auf Nachhaltigkeit und Lean Management in einem Benchmark bewerten zu lassen und von den Besten zu lernen.“ Wissenschaftlich begleitet wird der Award von der Technischen Universität München und der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Eine unabhängige Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien analysiert jeweils in einem rund dreistündigen Assessment mit T&O (www.tundo.de) und anhand zusätzlicher Fragebögen die Nachhaltigkeits- und Lean Management-Strategien der teilnehmenden Unternehmen.

„Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr den Sonderpreis für „Exzellente Strategieumsetzung“ gewonnen haben. Denn die Auszeichnung bestätigt, dass wir mit unserer „Sustainable Efficiency“-Strategie auf dem richtigen Weg sind. Dies motiviert uns zu weiteren Optimierungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, erklärte Tharcisse Carl bei der feierlichen Preisverleihung am 19. Oktober, die in diesem Jahr bei DMG MORI in Pfronten stattfand.

Ziel von „Sustainable Efficiency“ bei Südpack ist die langfristige Optimierung der ökonomischen und ökologischen Effizienz. Diese bildet die Grundlage für den Nachhaltigkeitsrahmen, der die Handlungsfelder Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz sowie soziale Verantwortung umfasst. „Eine durch und durch schlanke Produktion, nachhaltige Produkte und Prozesse sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen zählen seit jeher zu unseren Prioritäten“, bekräftigte Tharcisse Carl.

Ein wichtiger Baustein des Konzepts ist dabei das Lean Management. Der erfolgreiche Einsatz von Lean-Methoden und -Werkzeugen wie beispielsweise Policy Deployment, Shopfloor Management, PMO (Project Management Office) sowie Six Sigma ermöglicht es, die Ziele in den jeweiligen Kategorien zu definieren und konsequent zu verfolgen.

Über Südpack

Südpack ist ein führender Hersteller von konventionellen und insbesondere auch nachhaltigen Hochleistungsfolien und Verpackungsmaterialien für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie. Alle Lösungen gewährleisten einen maximalen Produktschutz sowie weitere wegweisende Funktionalitäten bei minimalem Materialeintrag.

Der Hauptsitz des Familienunternehmens, das 1964 von Alfred Remmele gegründet wurde, befindet sich in Ochsenhausen. Die Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Polen, Indien, der Schweiz, den Niederlanden und den USA sind mit modernster Anlagentechnologie ausgestattet und fertigen nach höchsten Standards, unter anderem auch unter Reinraumbedingungen. Das weltweite Vertriebs- und Servicenetz stellt eine hohe Kundennähe sowie eine umfassende anwendungstechnische Betreuung in mehr als 70 Ländern sicher.

Mit dem hochmodernen Entwicklungs- und Anwendungszentrum am Hauptsitz in Ochsenhausen bietet das innovationsorientierte Unternehmen seinen Kunden eine optimale Plattform für die Durchführung von Anwendungstests sowie für die Entwicklung von individuellen und kundenspezifischen Lösungen.

Südpack fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und nimmt seine Verantwortung als Arbeitgeber sowie gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und seinen Kunden wahr. Für besonders nachhaltige Produktentwicklungen wie auch für sein konsequentes Engagement hinsichtlich einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie wurde Südpack bereits mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen unter