Koehler startet Bau von Windkraftanlagen

Ökologie & Nachhaltigkeit

Nach zehn Jahren der Planung und Projektierung starten noch in diesem Jahr die Vorbereitungen für den Bau zweier Windkraftanlagen von Koehler Renewable Energy am Standort Wetzlar-Blasbach.

Bereits seit 2012 ist Koehler Renewable Energy mit der Stadt Wetzlar in enger Abstimmung, um gemeinsam die Realisierung der Windkraftanlagen voranzutreiben. Für die Stadt Wetzlar, auf deren Gemarkung der Windpark errichtet wird, sind die Anlagen wichtiger Bestandteil des städtischen Klimaschutzkonzeptes.

Fünf Anlagen geplant

„Mit der Realisierung der ersten beiden von insgesamt fünf geplanten Windkraftanlagen in der Stadt Wetzlar kommen wir in Richtung unseres Ziels „Klimaneutralität 2035“ erhebliche Schritte weiter,“ so Norbert Kortlüke, Umwelt- und Mobilitätsdezernent der Stadt. Oberbürgermeister Manfred Wagner ergänzt: „Wir freuen uns gemeinsam mit Koehler Renewable Energy, dass die gemeinsam gezeigte Geduld und Ausdauer nun ihre Früchte tragen.“

Auch für Koehler Renewable Energy ist der Bau der Windkraftanlagen ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Zum einen werden mit diesem Projekt die ersten Windkraftanlagen in Deutschland realisiert, zum anderen stellt diese Investition einen weiteren entscheidenden Schritt in der Nachhaltigkeitsstrategie der gesamten Koehler-Gruppe dar.

Erneuerbare Energie aus eigenen Quellen

Das Ziel des Unternehmens ist es, bis zum Jahr 2030 mehr Energie aus erneuerbaren Quellen mit eigenen Anlagen zu erzeugen, als für die eigene Papierproduktion benötigt wird. Für dieses Klimaziel wurden 2020 neue ambitionierte Rahmenbedingungen festgelegt, um den Ausbau der konzerneigenen erneuerbaren Energieerzeugung weiter voranzutreiben. Mit der Planung und dem Betrieb der Windkraftanlagen in Blasbach, erweitert Koehler Renewable Energy sein Anlagen-Portfolio. Mit dieser Kompetenz rüstet sich die Koehler-Gruppe sowie die Stadt Wetzlar für die Herausforderungen des Klimawandels und trägt erfolgreich zur Energiewende in Deutschland bei.

Ab Ende Oktober beginnen mit der Rodung der benötigten Flächen die ersten Vorbereitungen für den Bau der beiden Windenergieanlagen in Blasbach. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist bis Ende 2023 geplant.