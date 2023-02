Investition in grünen Strom aus Windpark in Schweden

Coveris

Coveris, eines der führenden europäischen Unternehmen in der Verpackungshersteller, hat mit Neoen, einem der weltweit führenden Anbieter von ausschließlich grünem Strom, einen Liefervertrag über 10 Jahre abgeschlossen. Die Investition in nachhaltig produziertem Strom aus dem in Bau befindlichen Windpark Storbrännkullen in Schweden gleicht dem Energiebedarf der europäischen Coveris Standorte.

Seit Einführung der nachhaltigen „No Waste“ Vision konnte Coveris den Grad an Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Verpackungsunternehmens erheblich steigern. Mit „No Waste“ setzt das Unternehmen sein Ziel um, jegliche Form von Abfall von der Produktion über die Verpackungslösungen bis zu den verkauften Endprodukten zu vermeiden. Als weiterer Schritt wurde erst vor Kurzem das eigenständige Unternehmen ReCover vorgestellt, in dem alle Schritte der Abfallbeschaffung und -verarbeitung sowie des Kunststoffrecyclings gebündelt werden, um den Kunststoffkreislauf zu schließen.

„Erneuerbare Energie ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeitsstrategie, die wir konsequent verfolgen. Wir haben bereits in den letzten Jahren schrittweise den Wechsel zu nachhaltig erzeugter Energie vollzogen, wie gerade erst vor kurzem auch in unseren Werken in Österreich, Ungarn und Ägypten. Dieser neue Stromliefervertrag wird entscheidend dazu beitragen, dass Coveris in Zukunft keine Scope-2-Emissionen mehr verursachen und insgesamt seinen ESG-Status verbessern wird“, erklärt Coveris CEO Christian Kolarik zur Vereinbarung mit dem schwedischen Windparkbetreiber. Baustart für den Windpark war im Juli 2022. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 geplant, mit einer Produktionsleistung, die den Jahresverbrauch von 30.000 Haushalten abdecken kann.