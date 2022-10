Weltweiter Erfolg mit Zentralzylinder-Flexodruckmaschinen

K 2022 (19.-26. Oktober): Koenig & Bauer

Das vergangene Jahr war für den Geschäftsbereich Zentralzylinder (CI)-Flexodruckmaschinen von Koenig & Bauer eine Zeit voller Herausforderungen. Vor dem Hintergrund wachsender Nachfrage wurde in die Optimierung der Produktionsprozesse durch effiziente Bündelung der Montage am Standort Würzburg, sowie in die Stärkung des Standorts Tavazzano, Italien, mit seinen Kernfunktionen Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und Service investiert. Diese Maßnahmen in Kombination mit Maschineninnovation und erweitertem Serviceangebot wurde nach Angaben des Unternehmens positiv aufgenommen und schlug sich auch in den Verkaufszahlen nieder.

Allein in Italien verkaufte Koenig & Bauer vier mittel- und breitbahnige Achtfarben-CI-Flexodruckmaschinen der Serien Evo XC Max, Evo XD und Evo XG, was einem Umsatzwachstum im dortigen Verpackungsmarkt von 3 % entspricht. Sie sind für die Verarbeitung dünner und sehr sensibler Folien für flexible Verpackungen ausgelegt, wobei die Evo XD und Evo XG noch zusätzlich über nachgeschaltete Flexo-Beschichtungs- und Lackiereinheiten verfügen. Diese ermöglichen den registergenauen Inline-Auftrag von Spezial-, Glanz-, oder Mattlacken.

Geliefert werden diese Maschinen an kleine und mittlere Familienunternehmen, die sich auf die Herstellung hochwertig bedruckter, umweltverträglicher flexibler Verpackungen hauptsächlich für die Bereiche Trocken-, Tiefkühl- und Frischwaren, Tiernahrung und Non-Food spezialisiert haben. Sie sind in verschiedenen Regionen Italiens angesiedelt, verfügen über eine moderne Infrastruktur und einen hochmodernen Maschinenpark für alle Produktionsschritte – von der Druckvorstufe bis hin zu vollautomatischen Logistik- und Liefersystemen. In ihrem Bestreben, die Kunden mit kreativen und maßgeschneiderten Verpackungslösungen zu bedienen, investieren sie kontinuierlich in innovative Lösungen wie nachhaltige Laminate, eine Vielzahl von Beschichtungen, die Verpackungen nicht nur ästhetisch aufwerten, sondern auch antibakterielle Eigenschaften verleihen, sowie Monomaterialien mit den benötigten Barriereeigenschaften.

Erfolge auf dem amerikanischen Kontinent

Der Erfolg von Koenig & Bauer in der Herstellung von CI-Flexodruckmaschinen ist jedoch nicht allein auf Europa begrenzt, sondern erstreckt sich auch auf den gesamten amerikanischen Kontinent. In USA, El Salvador und Chile wurden ins¬gesamt fünf Hochleistungsmaschinen der Serien Evo XC, Evo XD und Evo XG mit acht bzw. zehn Farbwerken verkauft, die in den jeweiligen Druckunternehmen zu erheblichen Kapazitätssteigerungen bei höherer Produktivität führen und damit den Weg zu Innovationen im Produktportfolio freimachen werden.

Das Unternehmen in Chile wie auch zwei nordamerikanische Unternehmen, die CI-Flexodruckmaschinen von Koenig & Bauer installiert haben, sind führend in der Herstellung flexibler Verpackungen und bieten ihren Kunden stets qualitativ hochwertige, maßgeschneiderte flexible Verpackungen.

Deren dienstleistungsorientierter Ansatz schließt auch die Herstellung neuer und nachhaltiger Verpackungslösungen ein. Hier können die Maschinen von Koenig & Bauer ihre Stärken voll ausspielen, denn sie sind auch für den Druck mit konstanter Qualität auf neuen und teilweise sehr dünnen Monosubstraten ausgelegt. Diese ersetzen zunehmend laminierte Mehrschichtsubstrate, weil sie besser zu recyceln sind und gleichzeitig die für viele Anwendungen erforderliche Leistungsfähigkeit bieten.

Die neue Evo XC Max

In der Kategorie kompakter Flexodruckmaschinen für kleine Auflagen hat die neue Evo XC Max, die während der Demo Days in Tavazzano im Juni 2022 offiziell vorgestellt wurde, nach Einschätzung von Koenig & Bauer einen durch-schlagenden Erfolg erzielt.

Viele Neukunden haben sich für diese Hochleistungs-Flexodruckmaschine entschieden, weil sie eine platzsparende Lösung darstellt, die den Anforderungen des Just-in-time-Marktes für die Produktion von Kleinauflagen gerecht wird. Mit einem erweiterten Formatbereich und einer maximalen Laufgeschwindigkeit bis zu 400 m/min verbindet sie solide Maschinentechnik mit Effizienz und hoher Produktqualität.

Die spezielle Konfiguration mit Ab- und Aufwicklung an den beiden Enden der Maschine ermöglicht das separate Be- und Entladen der Rollen, was die periphere Logistik effizienter und sicherer macht. Der Zentralzylinderbereich bietet maximale Zugänglichkeit und dank der großen Touchscreen-Bedienfelder wird eine intuitive Mensch-Maschine-Interaktion gewährleistet. Zudem werden mit optimierten Softwareanwendungen die Stillstandszeiten und Anfahrmakulatur spürbar reduziert.

Eine Reihe intelligenter und flexibler Lösungen, wie das neue Trocknungskonzept, verbessern die Leistung und die Trocknungseffizienz bei lösemittelhaltigen wie wasserbasierten Druckfarben und gewährleisten ein Höchstmaß an Vielseitigkeit für die Umsetzung verschiedenster Verpackungsanwendungen.

Plattformübergreifende Kontinuität

Als Maschinenhersteller für alle industriellen Druckverfahren mit den unterschiedlichsten Substraten sind die CI-Flexodruckmaschinen von Koenig & Bauer von den Kunden nicht nur für die Verarbeitung flexibler Foliensubstrate, sondern auch für Papier und Karton sehr gefragt, da sie eine plattformübergreifende Kontinuität ermöglichen. Ei¬ne in den USA verkaufte Evo XG und eine nach El Salvador verkaufte Evo XD werden jeweils für die Bedruckung von Spezialbeuteln und Spezialfolien hauptsächlich für die Lebensmittelindustrie, bzw. von sowohl recyceltem als auch nicht recyceltem Karton für Produkte der Pharma- und Getränkeindustrie eingesetzt.

Vom Faltschachtel- bis zum Wellpappendruck hat Koenig & Bauer seine Kompetenzen im Bereich Service und Support gebündelt, um den Kunden einen optimalen Maschinenbetrieb zu gewährleisten. Viele der jüngsten Installationen zur Bedruckung von Papier, Karton und Spezialsubstraten ermöglichen ein erfolgreiches Abheben von der Konkurrenz durch die damit verbundenen Möglichkeiten, neue und bislang weniger bekannte Verpackungslösungen anzubieten.

Automatisierung und Konnektivität

Als Folge des anhaltenden Trends zu immer kürzeren Auflagen wird die Reduzierung von Rüstzeiten und Makulaturquoten zu einem zentralen Element für den wirtschaftlichen Erfolg. Darüber hinaus führt die Automatisierung zu einem gleichmäßigen Ausstoß und damit zu einer zuverlässigeren Herstellung verkaufsfähiger Produkte. Alle modernen CI-Flexodruckmaschinen von Koenig & Bauer bieten eine gemeinsame Plattform mit automatisierten Funktionen.

ErgoTronic ist ein neues Steuerungssystem von Koenig & Bauer mit völlig neuer speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS), Motion-Logic-Antrieben und integriertem Job-Rezeptur-Management-System. Hochwertige Bedienerpanels verbessern das bedienerfreundliche Konzept für die einfache und intuitive Eingabe von Auftragsdaten, sowie der Steuerung von Maschinenfunktionen, bei einhergehender Steigerung von Systemleistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Diese Technologie gewährleistet auch eine automatische Steuerung der Druckpositionen mit minimaler Makulatur und erhöhter Produktionszeit. Das in die Bedienerschnittstelle integrierte PrintTronic-System bietet praktische Vorteile, wie die schnelle, weil gleichzeitige Druckbildeinstellung bei allen aktiven Druckwerken, keinen Farbverbrauch während des Einrichtprozesses sowie die Kompatibilität mit jeder Art von Substrat, Druckplatten oder Farben. Bei der Beschleunigung der Maschine wird die Druckbeistellung automatisch durch das DriveTronic-Steuerungssystem geregelt. Das gesamte System basiert auf neuester Antriebstechnik von Bosch Rexroth und steht für hohe Leistung, maximale Genauigkeit und dauerhafte Zuverlässigkeit für eine hohe Produkti¬onsleistung.

Elektronische Inspektions- und Kontrollsysteme

Neben einer hochauflösenden Matrixkamera mit optischem Zoom übernimmt ein modernes Zeilenkamera-System die 100 %-Druckinspektion (auch mit Vorab-PDF-Vergleich). Gemeinsam gewährleisten sie die für das Qualitätsmanagement wichtige Funktion der lückenlosen Kontrolle von Passer und Farbgebung. Ein eigenes Modul mit XRGA-kalibriertem Spektralphotometer und eine integrierte Farbsteuerungssoftware messen während des Auflagendrucks kontinuierlich die L*a*b-Farbwerte an zuvor definierten Stellen im Druckmotiv. Von der Toleranz abweichende Delta-E-Farbwerte werden unmittelbar gemeldet und. Für den Maschinenbediener ist dieses System eine wertvolle Unterstützung, mit dessen Hilfe er auf Farbabweichungen direkt reagieren kann. Das trägt zur schnellen Farbkorrektur bei, was Makulatur während der laufenden Produktion vermeidet bzw. auf ein Minimum reduziert.

Alle CI-Flexodruckmaschinen von Koenig & Bauer können mit modernster SCADA-Software zur Erfassung und Auswertung von Produktionsdaten ausgestattet werden. Eine neue Breitbandlösung in VPN-Technologie (Virtual Private Network) überwacht alle von den intelligenten aktiven Sensoren an der Maschine gesammelten Prozessdaten wie Leistungsberichte und Verbrauchsauswertungen und wandelt sie in Informationen für die Produktion um. Darüber hinaus kann sich der Anwender eine vollständige Aufschlüsselung des Verbrauchs an Energie und Druckfarben sowie die Makulaturrate für jeden Auftrag wie auch für jede Maschine anzeigen lassen. Die neue Bedieneroberfläche (HMI-Dashboard) dient zur Kommunikation mit Maschine, Software und integrierten Systemen und ermöglicht die effiziente Einstellung und Justage der jeweiligen Funktionen und Parameter der Druckmaschine. Per Listenansicht werden alle aufgezeichneten, in Bearbeitung befindlichen, oder bereits abgeschlossenen Aufträge und das erreichte Leistungsniveau angezeigt. Grafiken und Diagrammen veranschaulichen den zeitlichen Verlauf von Arbeitsparametern wie Laufgeschwindigkeit, Bahnspannungen, Trocknungstemperaturen sowie Betriebs- und Stillstandszeiten.

Ein neuer Serviceansatz

Die Herausforderungen, denen sich Verpackungshersteller im heutigen, sich ständig verändernden Geschäftsumfeld stellen müssen, sind vielfältig und oftmals sehr schwerwiegend. Doch moderne Technologie bietet die entsprechenden Mittel, sie erfolgreich zu bewältigen. Im Rahmen eines neuen Geschäftsmodels erweitert Koenig & Bauer seine Position von einem reinen Konstrukteur und Hersteller von Hightech-Maschinen um Dienstleistungen mit hohem Mehrwert als integralem Bestandteil seines Marktauftritts. Dieser neue Serviceansatz basiert auch auf der Idee, in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Zulieferern das große Informationsangebot der Maschinen voll auszuschöpfen und sie der Produktions- und Geschäftsorganisation der Anwender zur Verfügung zu stellen.

Zur Unterstützung der Kunden bietet Koenig & Bauer ein Paket moderner Simulations- und Support-Tools, Messdaten, Analysen und Berichten in Kombination mit der langjährigen Erfahrung des Unternehmens an. Dies wird kombiniert in einem umfassenden Servicevertrag mit Personalunterstützung, um damit eine proaktive Erhaltung und Verbesserung der Druckmaschinen zu gewährleisten.