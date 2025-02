Papierbasierte Klebebänder für recycelbare Verpackungen

ICE Europe 2025 (11.-13. März)

tesa, einer der weltweit führenden Hersteller von Klebeband- und Befestigungslösungen, erweitert sein nachhaltiges Produktportfolio um papierbasierte Klebebänder für Wellpapp- und Kartonverpackungen. Diese Lösungen ermöglichen sicheres Öffnen, Verschließen und Verstärken von Verpackungen und tragen dazu bei, dass diese vollständig recycelbar sind.

tesa präsentiert seine nachhaltigen Klebebandlösungen auf der ICE Europe in München vom 11. bis 13. März. Besucher können diese Klebebänder kennenlernen und sich mit Experten über nachhaltige Verpackungslösungen austauschen.

Ressourcenschonend und recycelfähig

Angesichts steigender Anforderungen an umweltfreundliche Verpackungen bietet tesa leistungsstarke, nachhaltige Klebeband-Alternativen. Die papierbasierten Klebebänder integrieren sich nahtlos in bestehende Produktions- und Verpackungsprozesse und zeichnen sich durch umweltfreundliche Eigenschaften aus:

Recycelbar: Entsorgung gemeinsam mit Kartonmaterial möglich (geprüft nach Cepi-Recyclinglabor-Testmethode, Version 2).

Nachhaltige Rohstoffe: Papierträger aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen.

Lösungsmittelfreie Beschichtung für eine umweltfreundlichere Produktion.

100 % recycelter Papierkern für eine ressourcenschonende Nutzung.

Jede Rolle der neuen tesa-Klebebänder durchläuft strenge Testverfahren, um den hohen Anforderungen der Verpackungsindustrie gerecht zu werden. Die Klebebänder sind kompatibel mit marktüblichen Applikationssystemen und können sowohl inline während der Wellpapp-Produktion als auch offline in der Verpackungsverarbeitung eingesetzt werden. Dank externer Zertifizierungen können Unternehmen recycelbare Verpackungen anbieten – selbst wenn das Klebeband nicht entfernt wird.

Nachhaltig und hohe Leistungsfähigkeit

Verstärkungsklebeband

Das papierbasierte Verstärkungsklebeband wurde speziell entwickelt, um Kartonverpackungen an sensiblen Stellen wie Seitenlöchern, Klappen oder Tragegriffen zu verstärken. Tests zeigen, dass es die gleiche Leistungsfähigkeit wie herkömmliche Folienklebebänder bietet. Das Trägermaterial aus Papier ist mit einem lösungsmittelfreien Klebstoff beschichtet und haftet zuverlässig auch auf Kartons mit hohem Recyclinganteil. Das Klebeband kann zusammen mit dem Verpackungsmaterial recycelt werden.

Aufreißstreifen

Das tesa 51344 ist ein papierbasierter Aufreißstreifen für Versandkartons und Versandtaschen. tesa gehört zu den wenigen Herstellern, die eine papierbasierte Klebebandlösung für diese Anwendung anbieten.

Verschlussband

Das neue tesa 61346 ist ein papierbasiertes Verschlussband für sicheren Transportverschluss von Kartons und Versandtaschen. Trägermaterial und Abdeckung bestehen aus Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen. Das robuste Papierträgermaterial kombiniert mit hochhaftendem Klebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung, auch auf Kartons mit hohem Recyclinganteil. Das Band kann gemeinsam mit dem Karton recycelt werden.

tesa für ICE Awards 2025 nominiert

tesa ist stolz, mit seinen innovativen Lösungen in zwei Schüsselkategorien für die renommierten ICE Awards 2025 nominiert zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement für technologische Innovation und Nachhaltigkeit in der Converting-Industrie.

Nominiert in den Kategorien:

Neue Technologie: tesa Bond & Detach – für einfaches, schnelles und rückstandsfreies Debonding.

Nachhaltigkeit: umweltfreundliches tesa-Sortiment an papierbasierten Klebebändern für Wellpappe und Karton.

Die Entwicklung nachhaltiger Klebebänder ist ein strategisch wichtiges Ziel für tesa. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie strebt das Unternehmen bis 2030 an, den Anteil an recycelten und biobasierten Materialien in allen Produkten auf 70 Prozent zu erhöhen und den Einsatz von nicht recyceltem, fossil basiertem Kunststoff um die Hälfte zu reduzieren.

