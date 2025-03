Block & Mohr: Effiziente Lösungen für das Rollenhandling in Produktion und Logistik

ICE Europe 2025 (11.-13. März)

Block & Mohr präsentiert auf der ICE Europe ein umfassendes Sortiment an vielfältigen Lösungen für das Handling von Rollen in industriellen Produktions- und Logistikprozessen. Dank einer Vielzahl spezialisierter Hebe- und Transportsysteme lassen sich selbst schwere und sperrige Lasten mit minimalem Kraftaufwand sicher bewegen, anheben und präzise positionieren.

Das Produktportfolio umfasst eine breite Auswahl an Rollenhebern, Transportwagen, Staplern und Hubwagen – erhältlich in manueller, elektrischer oder vollautomatisierter Ausführung. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, den Materialfluss zu optimieren, die Ergonomie am Arbeitsplatz zu verbessern und die Effizienz in der Fertigung und Logistik zu steigern.

Für die Umform- und Wickeltechnologie entwickelt Block & Mohr maßgeschneiderte Maschinenkomponenten, die ein sicheres und effizientes Handling von bahnförmigen Materialien wie Papierrollen, Folien und anderen flexiblen Werkstoffen ermöglichen. Durch den Einsatz modernster Technik gewährleistet das Unternehmen einen reibungslosen und wirtschaftlichen Produktionsablauf, der höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht.

Stand 770