Drucken mit standardisierter Farbpalette

Nachhaltiger Verpackungsdruck und mehr

Der diesjährige Fachpack-Auftritt von Südpack steht ganz unter dem Motto Nachhaltigkeit. So wird der führende Hersteller von flexiblen Verpackungen auf der Messe in Nürnberg seine neu entwickelte SPQ-Technologie (Sustainable Print Quality) präsentieren. Mir ihr lässt sich laut Südpack im Flexodruck der Verbrauch an Farbe, Lösemitteln, Produktionsabfällen sowie Energie bei gleichzeitiger Optimierung der Druckqualität signifikant verringern. Damit verbessert SPQ die CO 2 -Bilanz beim Verpackungsdruck – und wurde mit dem Deutschen Verpackungspreises 2021 in der Kategorie Wirtschaftlichkeit ausgezeichnet.

Bei der SPQ-Technologie werden alle Designs über eine standardisierte Farbpalette automatisiert und prozessstabil abgebildet. Hieraus ergeben sich vielfältige Vorteile, wie beispielsweise ein reduzierter Rüstaufwand – ein Aspekt, der sich insbesondere bei häufig wechselnden Chargen positiv bemerkbar macht. Die Farbstabilität macht etwaige Druckanpassungen oder Druckabnahmen vor Ort obsolet und der Materialaufwand für Andrucke minimiert sich. „Der bisherige Zielkonflikt zwischen Effizienz und Qualität im Bereich Flexodruck ist dank SPQ jetzt also gelöst. Wir freuen uns sehr, dass wir in den kommenden Monaten dieses nachhaltige und qualitativ hochwertige Druckverfahren dem Markt zur Verfügung stellen können“, erklärt Malte Rahneberg, Vertriebsleiter Deutschland bei Südpack.

Einen weiteren Messe-Schwerpunkt stellen die recyclingfähigen Monomaterialien der Produktfamilie Pure Line dar, die Lösungen aus PP, PE und PET umfasst, die in vielen Ländern als recyclingfähig eingestuft sind. Dabei können die Materialstrukturen optimal auf die Anforderungen unterschiedlichster Anwendungsbereiche ausgelegt werden. Das Spektrum reicht von Tiefziehfolien bis hin zu Deckelfolien oder Hochbarriere-Folien für die Herstellung von Standbodenbeuteln.

Multipeel-Wiederverschluss-Systeme für Wurst-, Schinken- oder Käseaufschnitt bieten Convenience für die Verbraucher, und tragen gleichzeitig zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmittelprodukten und damit auch zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung bei. Die Multipeel-Produktfamilie wurde um recyclingfähige Strukturen erweitert. So wurde die wiederverschließbare, polypropylene Multipeel PurePP vom unabhängigen Cyclos-Institut mit einer Recyclingfähigkeit von bis zu 95 Prozent zertifiziert.

Nicht zuletzt präsentiert Südpack auf der Fachpack unterschiedliche Facetten der Implementierung einer Kreislaufwirtschaft für flexible Verpackungen. Ein zielführender Ansatz ist das chemische Recycling, bei dem Kunststoffabfälle in einem Hochtemperaturverfahren in wertvolle Ressourcen umgewandelt werden, die dann in Neuware-Qualität am Anfang der Prozesskette zur Verfügung stehen. Mit aller Kraft setzt sich Südpack gemeinsam mit seinem Projektpartner Recenso für die Anerkennung dieses Verfahrens als ergänzende Recyclingalternative ein.

Fachpack-Messestand: Halle: 7, Stand: 224