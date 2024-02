Zwei Südpack-Innovationen erneut ausgezeichnet

Flexible Verpackungen

Erst der Deutsche Verpackungspreis 2023, jetzt der WorldStar Packaging Award: Die beiden Verpackungskonzepte Tubular Bag PurePE und PharmaGuard von Südpack gehören zu den Gewinnern des globalen Wettbewerbs, der jährlich die Besten der Besten im Bereich Verpackungsinnovationen auszeichnet. Beide Lösungen basieren auf Monomaterial-Strukturen und überzeugten die Jury durch ihre Recyclingfähigkeit, eine erhöhte Materialeffizienz sowie einen reduzierten CO 2 -Fußabdruck. Die Preisübergabe erfolgt am 15. Juni in Bangkok im Rahmen der ProPak Asia Show.

Der WorldStar Award zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der World Packaging Organisation (WPO) und spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung von Verpackungstechnologien und Verpackungstrends wider. Mit dem Preis würdigt die Jury jährlich 200 aktuelle, bereits mit anerkannten nationalen wie internationalen Preisen ausgezeichnete Innovationen, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Hygiene und Design als Exzellenzbeispiele den Weg in die Zukunft weisen.

Anzeige

Der Tubular Bag PurePE für die internationale Käsereifeindustrie

Das Polyethylen-basierte Konzept setzt Standards in Bezug auf Recyclingfähigkeit, Materialeffizienz und die Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks. Durch den Einsatz einer 30 µm dünneren Folie im Vergleich zu bisherigen Folienstrukturen konnte u.a. der Ressourcenverbrauch um 23 % und der CO 2 -Fußabdruck um 19 % gesenkt werden. Die Recyclingfähigkeit der Tubular Bag PurePE wurde vom renommierten cyclos-HTP Institut mit 96 % zertifiziert.

„Gleichzeitig konnten wir die hohen Anforderungen an den Produktschutz und die Funktionalität hinsichtlich der für die Käsereifung essenziellen Barriereeigenschaften, des Reifeprozesses sowie der Durchstoßfestigkeit erfüllen“, erklärt Valeska Haux, Vice President Strategic Marketing & Sustainability bei Südpack.

Kurzum: Mit dem Tubular Bag PurePE steht ein vollwertiges Substitut für konventionelle PA/PE-Strukturen zur Verfügung, das zudem optimal auf voll- wie auf semi-automatischen Verpackungsmaschinen zu verarbeiten ist.

Erneut ausgezeichnet wurde auch PharmaGuard

Das PP-basierte und damit recyclingfähige Folienkonzept für Blisterverpackungen der Südpack Medica ist ebenfalls ein wegweisender Schritt in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Pharmaindustrie. Eine von Sphera durchgeführte Lebenszyklusanalyse belegt, dass das Verpackungskonzept im Vergleich zu den üblicherweise eingesetzten Blisterlösungen aus PVC/PVdC und Aluminium eine deutlich reduzierte Klimawirkung (in CO2-eq.) von bis zu 47 Prozent sowie einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch aufweist.

Die in einem innovativen Coextrusionsverfahren hergestellten Boden- und Deckelfolien weisen ein herausragendes Eigenschaftsprofil wie hohe Transparenz und Barriere aus. „Dank PP als Rohstoffbasis ist hier vor allem die exzellente Wasserdampfbarriere erwähnenswert“, unterstreicht Valeska Haux. Nicht zuletzt garantieren die perfekt aufeinander abgestimmten Folien beste Siegelperformance, was sich in maximaler Prozesssicherheit und Packungsqualität widerspiegelt.

Mit den beiden WorldStar Packaging Awards …

unterstreicht Südpack erneut eindrucksvoll seinen Anspruch als Technologie- und Innovationsführer im Markt. Valeska Haux freut sich vor allem darüber, „dass unsere neuen Produkte sowohl in der Lebensmittel- wie auch Medizingüter- und Pharmaindustrie im internationalen Vergleich als Exzellenzbeispiele in puncto Nachhaltigkeit gesehen und bewertet werden.“

Die WorldStar Packaging Awards werden am letzten Tag der vom 12. bis 15. Juni in Bangkok stattfindenden ProPak Asia Show überreicht.