Verbesserter Support und Service für die APAC-Region

XSYS

Der führende Druckvorstufenspezialist XSYS verstärkt sein bereits großes Team in der APAC-Region (Asien, Australasien und Pazifische Inseln), um die dortigen Kunden in der Verpackungsindustrie noch besser mit Lösungen und Serviceleistungen zu unterstützen.

Erfahrung und Fachwissen des APAC-Teams

XSYS deckt die APAC-Region aktuell mit 28 Druckvorstufenexperten und Technikern umfassend ab. Dieses bereits große Team soll jedoch in den kommenden Monaten um sechs weitere Mitarbeiter erweitert werden. „Das Besondere am XSYS-Team in der APAC-Region besteht darin, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der meisten Mitglieder 19 Jahre beträgt”, so Roy Schoettle, VP XSYS Asia Pacific, der seit 34 Jahren dabei ist. In den letzten 22 Jahren lag sein Schwerpunkt auf Druckplatten und deren Verarbeitung, wobei er zur Markteinführung von XSYS-Innovationen wie nyloflex Xpress Thermal System und ThermoFlexX Catena beigetragen hat.

Anzeige

Roy Schoettle wird von einem Team von Spezialisten mit fundierten Kenntnissen des Flexodruckverfahrens unterstützt. Dazu gehört der Technische Direktor für APAC, Supachai Theravithayangkura, der seit 20 Jahren für das Unternehmen tätig ist. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Drucktechnik und einen Master-Abschluss in Imaging Technology. General Manager für China ist Magenta Zheng, der seit 18 Jahren für das Unternehmen tätig ist. Er kam von Tetra Pak China, wo er ein Jahrzehnt lang in verschiedenen technischen Funktionen arbeitete. In Japan profitieren die Kunden von der 28-jährigen Erfahrung von General Manager Kaz Yamada in der Verpackungsindustrie.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten bei XSYS/Flint ist Yee Ling Goh als Narrow Web Key Account Manager für den Vertrieb in der Region Südostasien zuständig. Der technische Leiter der Druckvorstufe, Yves Vanryckeghem ist seit 26 Jahren im Druckbereich tätig und leitet das technische Team. Dazu gehört auch der Anwendungsspezialist Gurunath Baji, der für den technischen Support und den Vertrieb von rotec-Sleeves auf dem indischen Subkontinent zuständig ist und dabei auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche zurückgreifen kann.

Markttrends und zeitgemäße Lösungen

Die Herstellungsbetriebe in der APAC-Region sehen sich vielen Zwängen und Herausforderungen ausgesetzt, die sie dazu zwingen, neue innovative Technologien und Arbeitsmethoden zu finden. Ein Schlüssel zur Bewältigung dieser schwierigen Marktbedingungen ist ständige Innovation. Hierfür biete XSYS eine breite Palette von Lösungen zur Verbesserung der Effizienz, Gewährleistung gleichbleibender Qualität und Reduzierung von Abfällen. Dazu gehört auch das nyloflex Xpress Thermal System, das zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt und hochqualitative Druckplatten in kürzerer Zeit ohne schädliche Lösungsmittel und zu geringeren Kosten liefert. Darüber hinaus verlangen Markeninhaber Farbkonsistenz bei verschiedenen Anwendungen und an mehreren Produktionsstandorten. Das bedeutet, dass die Platten von gleich hoher Qualität sein müssen, um Aufträge problemlos und unabhängig vom jeweiligen Standort auszuführen.

Die Nähe zum Kunden ist ein weiterer wichtiger Aspekt des XSYS-Geschäftsmodells. Mit lokalen technischen Teams inständiger Bereitschaft stellt das Unternehmen schnelle Hilfe zur Verfügung, um unerwünschte Ausfallzeiten zu minimieren. Darüber hinaus schulen und trainieren die Teams die entsprechenden Mitarbeiter der Kunden in allen Aspekten des Maschinenbetriebs, um somit bei der Überwindung von Personalengpässen und niedrigen Qualifikationsniveaus zu helfen.

Automatisierung als Hauptlösung

Das Ersetzen manueller Schritte in der Herstellung von Flexodruckplatten durch automatisierte Prozesse gilt als Hauptlösung zur Umsetzung der Forderung nach höherer Qualität, niedrigeren Kosten, Farbkonsistenz und nachhaltigerem Betrieb. Dies wird mit der ThermoFlexX Catena+ in die Praxis umgesetzt, einer durchgängig vollautomatischen Plattenherstellungslinie, die Bedienereingriffe überflüssig macht und Makulatur stark reduziert und Ergebnisse auf sehr hohem Qualitätsniveau erzielt.

Eines der ersten Unternehmen weltweit, das Catena+ installiert hat, ist die in Sydney ansässige Kirk Group. Das 1972 gegründete Unternehmen gilt als das größte Vorstufenunternehmen in Australien und Neuseeland und zählt globale Markenartikler und große Verpackungsdruckbetriebe zu seinen Kunden. Die Kirk Group entschied sich für die Einführung des automatisierten Systems in Kombination mit einem ThermoFlexX TFxX-Belichter, um besser auf die Anforderungen der Markenartikler hinsichtlich schnellerer Durchlaufzeiten, gleichbleibend hoher Qualität und reproduzierbarer Ergebnisse zu reagieren. Catena+ ermöglicht dem Unternehmen nicht nur die Optimierung seiner Flexoplattenherstellung sondern ist auch einen umweltfreundlichen Prozess mit spürbar geringeren Abfallraten.

Über XSYS

Der Geschäftssitz von XSYS befindet sich in Willstätt. Das Unternehmen stützt sich weltweit auf mehr als 37 Standorte und ist einer der größten globalen Zulieferer für die Druckvorstufe. Das Angebotsportfolio umfasst Lösungen für den Flexo- und Buchdruck, wie Druckplatten, Sleeves, Verarbeitungsgeräte, Workflow-Lösungen und professionelle Dienstleistungen. Es vereint unter einem Dach bekannte Flexo- und Buchdruckmarken wie nyloflex, Xpress, nyloprint, nylosolv, rotec, FlexoExpert, ThermoFlexX, Catena, TFxX und Woodpecker. Damit werden komplette Vorstufenlösungen für das Flexo- und Buchdruckverfahren angeboten.