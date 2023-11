Übernahme des Papierstandorts Stockstadt von Sappi

Progroup

Vertreter der Progroup AG und der Sappi Stockstadt GmbH unterzeichneten einen Vertrag zur Übernahme des Geländes der Papier- und Zellstofffabrik. Der traditionelle Papier-Standort bietet dem Familienunternehmen Progroup die Chance, einen weiteren Standort der Kreislaufwirtschaft zu planen. Schritt für Schritt soll ein Konzept erarbeitet werden, um mit Hilfe eines geschlossenen Stoffkreislaufs nachhaltig und innovativ Wellpappenrohpapier zu produzieren.

Die Übernahme des Geländes ist für April 2024 vorgesehen. Im Anschluss daran wird der Rückbau der alten Anlagen geplant und durchgeführt. Dieser Schritt ist notwendig, um Platz für die Umsetzung des zukünftigen Standortkonzepts zu schaffen und wird im Verlauf des Jahres 2025 abgeschlossen. Parallel dazu werden konkrete Planungen und technische Gutachten erarbeitet, die als Grundlage für Genehmigungsanträge sowie bevorstehende Investitionen dienen.

Anzeige

Über Progroup

Progroup AG mit Sitz in Landau, Deutschland ist einer der führenden Wellpappenrohpapier- und Wellpapphersteller in Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 1991 in Offenbach/Queich verfolgt das Unternehmen eine Wachstumsstrategie, die neben der Technologieführerschaft auch auf dem Einsatz innovativer und umweltfreundlicher Produktionstechniken basiert. Progroup betreibt in sechs Ländern Zentraleuropas Produktionsstandorte. Dazu zählen aktuell drei Papierfabriken, zwölf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein Waste-to-Energy-Kraftwerk. In Sandersdorf-Brehna bei Leipzig entsteht derzeit das zweite Kraftwerk. Mit 1700 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro.