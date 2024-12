Trauer um Heinrich Ostermann – Pionier und Innovator der Verpackungs- und Etikettenindustrie

Menschen

Mit tiefer Trauer und großer Dankbarkeit wird Abschied genommen von Heinrich Ostermann, ehemaliger Geschäftsführer und Gesellschafter der Carl Ostermann Erben GmbH, der im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke, doch sein Lebenswerk bleibt unvergessen.

Nach den Entbehrungen des Krieges widmete sich Heinrich Ostermann mit unermüdlichem Einsatz und visionärem Weitblick dem Wiederaufbau der Carl Ostermann Erben GmbH. Mit Herz, Verstand und einem einzigartigen Gespür für Innovation formte er das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der Verpackungs- und Etikettenindustrie.

Sein außergewöhnlicher Fleiß, seine unternehmerische Leidenschaft und sein unerschütterliches Engagement prägen das Unternehmen bis heute. Werte wie Verantwortung, Verlässlichkeit und Qualitätsbewusstsein, die er verkörperte, bleiben die Säulen des Handelns. Sein Vermächtnis wird mit großem Respekt und in seinem Sinne fortgeführt.

Über die Carl Ostermann Erben GmbH (COE)

Die Carl Ostermann Erben GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen für Full-Service vor dem Druck und produziert hochwertige Klischees, Sleeves und Siebe. An den Standorten in Bremen und Stuttgart stellen rund 50 Mitarbeiter just-in-time Druckformen für den Flexo- und Buchdruck her und bereiten Daten für den Digitaldruck auf.

Zu den Kunden zählen qualitätsbewusste Etikettendruckereien, Verpackungsdrucker und Markenartikler im In- und Ausland. Weitere wichtige Abnehmer sind Hersteller flexibler Verpackungen, Pharma- und Tissue-Produkte. Als Mitglied im Global Premedia Network (GPN) ist COE Teil eines weltweiten Netzwerks für erstklassige Dienstleistungen in der Verpackungsvorbereitung.

Seit seiner Gründung vor über 130 Jahren im Jahr 1894 steht das Familienunternehmen für Innovation und Qualität. Die heutige Geschäftsführung liegt in den Händen von Torben Segelken und Holger Ostermann.

Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit der Familie von Heinrich Ostermann sowie allen, die ihm nahestanden.

Ansgar Wessendorf

(Redakteur “VerpackungsDruck & Converting”)