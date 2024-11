Tragetaschen aus recyceltem Kunststoff ersetzt Papiertragetaschen

ALDI Nord setzt auf Nachhaltigkeit: wasserbasierte Druckfarben

ALDI Nord überarbeitet sein Tragetaschensortiment und setzt zukünftig auf besonders nachhaltige Tragetaschen aus recyceltem Kunststoff. Diese Taschen bestehen zu 95 Prozent aus Recyclingmaterial, sind vollständig wiederverwendbar und recycelbar. Zudem kommen umweltfreundliche Druckfarben auf Wasserbasis zum Einsatz.

Im Jahr 2023 verkaufte die ALDI Nord Gruppe insgesamt rund 97 Millionen Tragetaschen, davon allein 33 Millionen in Deutschland. Im Rahmen der internationalen Harmonisierung des Sortiments wurde das Angebot an Tragetaschen optimiert und um drei nachhaltige Varianten in den Größen S, M und L erweitert. Die Preise reichen von 0,25 € bis 0,99 €.

Die kleinste Variante ersetzt die bisherige Papiertragetasche, die ALDI Nord zeitweise im Sortiment führte. Die verbleibenden Papiertragetaschen werden nun abverkauft und sukzessive aus dem Angebot genommen.

Sandra Bauch, Director Category Household & Health, Baby & Beauty bei ALDI Nord, erklärt: „Mit unseren neuen Tragetaschen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine nachhaltige, wiederverwendbare Alternative und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.“

Neben den neuen Tragetaschen bleiben die Recycling-Tiefkühl-Tragetasche, die bestehende Mehrwegtragetasche im ALDI Nord Look sowie die Fairtrade-zertifizierte Baumwolltragetasche weiterhin im Sortiment.