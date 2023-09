Südpack gewinnt zweimal den Deutschen Verpackungspreis

Recyclingfähige Verpackungskonzepte

Südpack darf sich im September über die renommierte Auszeichnung des Deutschen Verpackungspreises gleich zweimal freuen: Der Folienhersteller konnte die hochkarätig besetzte Fachjury in der Kategorie „Neues Material“ mit einem recyclingfähigen Beutel für Käsereifungsanwendungen sowie zusätzlich in der Kategorie „Nachhaltigkeit / Recyclingfähigkeit“ mit einem recyclingfähigen Folienkonzept für Blisterverpackungen für Solidaanwendungen überzeugen.

Beiden Lösungen gemeinsam ist: Sie basieren auf recyclingfähigem Monomaterial und zeichnen sich zudem durch eine erhöhte Materialeffizienz und einen reduzierten CO 2 -Fußabdruck aus. Am 13. September nahmen die Teams von Südpack sowie von Südpack Medica die beiden Preise im Rahmen der traditionellen Zeremonie in Berlin entgegen.

Mit dem Tubular Bag PurePE …

setzt Südpack Standards in Bezug auf Recyclingfähigkeit, Materialeffizienz und der Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks. Das Polyethylen-basierte Konzept, dessen Recyclingfähigkeit vom renommierten cyclos-HTP Institut mit 96 % zertifiziert wurde, ist bereits im Markt etabliert.

Im Vergleich zu bisherigen Folienstrukturen konnte bei dieser Verpackungslösung der Ressourcenverbrauch durch den Einsatz einer 30 µm dünneren Folie um 23 % gesenkt werden – bei gleichbleibender Funktionalität und maximaler Prozess- und Packungssicherheit. Insgesamt erzielt Südpack mit dieser Verpackungslösung in der Käsereifeindustrie eine Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks um -52 g CO 2 /m² bzw. 19 %. „Dieser Wert dürfte insbesondere für die zunehmend auf nachhaltige Verpackungskonzepte fokussierten und international agierenden Milchverarbeiter interessant sein“, bekräftigt Valeska Haux, Vice President Strategisches Marketing. Aktuell jedenfalls sieht sich der Folienhersteller mit einer steigenden Nachfrage nach PE-basierten Folienkonzepten konfrontiert, da diese Monostrukturen in vielen Ländern als recyclingfähig eingestuft sind.

„Wir können mit dem Tubular Bag PurePE konventionelle PA/PE-Strukturen vollwertig substituieren, da die hohen Anforderungen an den Produktschutz und die Funktionalität hinsichtlich der für die Käsereifung essenziellen, individuellen Barriereeigenschaften, des Reifeprozesses sowie der Durchstoßfestigkeit beibehalten werden.“ Nicht zuletzt ist dank der engen Kooperation mit Maschinenherstellern gewährleistet, dass das Verpackungskonzept optimal auf voll- wie auf semi-automatischen Verpackungsmaschinen zu verarbeiten ist.

Nachhaltigkeit beim Verpacken von Solidaanwendungen

Das PP-basierte und ebenfalls recyclingfähige Folienkonzept für Blisterverpackungen der Südpack Medica wurde dem Markt ebenfalls schon vorgestellt. Die in einem innovativen Coextrusionsverfahren hergestellten Boden- und Deckelfolien weisen ein wegweisendes Eigenschaftsprofil wie hohe Transparenz und Barriere aus. „Dank PP als Rohstoffbasis ist hier vor allem die exzellente Wasserdampfbarriere erwähnenswert“, ergänzt Valeska Haux. Die aufeinander abgestimmten Folien gewährleisten beste Siegelperformance, was sich in maximaler Prozesssicherheit und Packungsqualität widerspiegelt.

Eine von Sphera durchgeführte Lebenszyklusanalyse belegt, dass das Verpackungskonzept im Vergleich zu den üblicherweise eingesetzten Blisterlösungen aus PVC/PVdC- und Aluminium eine deutlich reduzierte Klimawirkung (in CO2-eq.) von bis zu 47 % sowie einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch aufweist.