La Sorgente Spa

Siegwerk übernimmt italienischen Druckfarbenhersteller

Mit der Übernahme des italienischen Druckfarbenherstellers La Sorgente Spa möchte Siegwerk sein Inlandsgeschäft in Italien weiter ausbauen und gleichzeitig seine lokale Präsenz, Infrastruktur und seinen Service für Verpackungsdrucker stärken. Siegwerk Druckfarben hat einen Vertrag zum Kauf des italienischen Druckfarbenherstellers La Sorgente Spa unterzeichnet. Das Familienunternehmen mit Sitz in Poppi (Arezzo), Italien, stellt wasserbasierte Flexodruckfarben für Papier- und Kartonanwendungen sowie lösemittelbasierte Druckfarben für flexible Verpackungen her. Das 1929 gegründete Unternehmen ist heute einer der wichtigsten Druckfarbenlieferanten für den Flexodruck in Italien. Der Kauf ermöglicht es Siegwerk, seine Präsenz in Italien deutlich auszubauen und gleichzeitig die Infrastruktur und die Belegschaft zu erweitern, um weiter zu wachsen.

Die Vereinbarung umfasst die Übertragung des gesamten technischen Know-hows, des Produktportfolios und der Produktionsanlagen von La Sorgente Spa. Siegwerk wird weiterhin am Produktionsstandort in Poppi produzieren und Kunden bedienen. Als Mitglied der Siegwerk-Familie wird La Sorgente Spa ein eigenständiges Unternehmen bleiben, das seine eigenen Marken- und Produktnamen beibehält. “Durch die Integration der übernommenen Produkte in das Siegwerk-Farbenangebot können die Kunden von einem umfassenderen Produktportfolio und einer größeren technologischen Kompetenz profitieren”, so Christopher van Laack, Vice President Paper & Board EMEA and Liquid Food Packaging bei Siegwerk.

Anzeige

Nach Abschluss der Transaktion wird die Familie weiterhin als Managementteam für das derzeitige italienische Unternehmen fungieren. Die Übernahme von La Sorgente Spa folgt auf andere strategische Investitionen, die Siegwerk in den letzten Jahren bereits getätigt hat, um seine Position als Komplettanbieter von Druckfarben für den Verpackungsmarkt zu stärken.mÜber finanzielle Details haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über La Sorgente Spa

Das Unternehmen wurde in den frühen 1900er Jahren gegründet. Ab den 1970er Jahren nutzte La Sorgente Spa die Vorteile des wachsenden Verpackungsmarktes und konzentrierte sich auf Flexo- und Tiefdruckfarben für den Druck auf Papier, Karton, Tissue und Kunststofffolien. Das Unternehmen stellt auch Druckfarben für Klebebänder her und ist in diesem Bereich führend in Italien und exportiert in die ganze Welt. La Sorgente beschäftigt fast 50 Mitarbeiter am Hauptsitz und Produktionsstandort in Poppi, Italien, am Rande des Nationalparks des Casentino-Waldes gelegen.