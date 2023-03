Sandon Global: Neuer Regional Sales Manager für Deutschland und Europa

Sandon Global

Daniel Niehues ist vor kurzem als Regional Sales Manager Europe zum britischen Rasterwalzenhersteller Sandon Global gestoßen.

Er hat sein Büro in der Stadt Ahaus/Westfalen und wird von dort aus Flexodrucker in Deutschland mit seiner fachlichen Expertise direkt unterstützen. Zudem managt er das europäische Vertriebsnetz von Sandon Global.

Anzeige

Daniel Niehues war rund sechs Jahre bei XSYS als Regional Sales Manager für den europäischen und asiatisch-pazifischen Raum zuständig. Zu seinen zentralen Aufgaben zählten die Betreuung globaler Kunden sowie des Vertreter- und Händlernetzwerkes. Davor war er bei Flint Group in den Bereichen Qualität und Technik tätig.

Niehues absolvierte ein Studium in Druck- und Medientechnik, das er mit einem Bachelor of Science (B.Sc.) abschloss. Er bringt langjährige berufliche Erfahrung und großes fachliches Know-how im Flexodruck in das Team von Sandon Global ein.

Dazu Richard Millington, Geschäftsführer von Sandon Global: “Wir freuen uns sehr, Daniel im Team von Sandon Global begrüßen zu dürfen. Er bringt eine Fülle von Fähigkeiten und Flexo-Expertise in das Unternehmen ein und wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unser weiteres Wachstum in den Schlüsselmärkten voranzutreiben.”

Die Einstellung von Daniel Niehues erfolgt in einer Zeit, in der Sandon Global erhebliche Investitionen in Anlagen, Technologien und Ausrüstungen tätigt, um die Kapazitäten für die Rasterwalzen-Produktion auszubauen und das weitere Wachstum in Deutschland sowie in anderen wichtigen europäischen Märkten zu unterstützen.

Über Sandon Global

Sandon Global wurde 2004 gegründet und stellt lasergravierte Rasterwalzen und Sleeves für die weltweite Flexodruckindustrie her. Der nach ISO 9001 zertifizierte Rasterwalzenhersteller exportiert in 67 Ländern und ist stolz auf seine Innovationskraft, welche Maßstäbe in der Rasterwalzen-Technik setzt.

Forschung und Entwicklung ist das Herzstück des Unternehmens. Durch die Entwicklung neuer Rasterwalzengravuren trägt Sandon Global bei seinen Kunden maßgeblich zu Präzision, Qualität und Konsistenz im Flexodruck bei. Darüber hinaus bietet das englische Unternehmen eine Reihe zusätzlicher Produkte rundum die Rasterwalze an, wie z.B. Sleeve-Abdeckungen, Reinigungsmittel sowie Lösungen zur Lagerung von Drucksleeves und Rasterwalzen.

Sandon Global ist im internationalen Verpackungs- und Flexodruck eine führende und anerkannte Marke. In seiner Geschichte hat der Rasterwalzenhersteller für seine innovativen Produkte bereits zahlreiche Branchen- und nationalen Awards erhalten.

www.sandonglobal.com