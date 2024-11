Postpress-Lösungen: Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Faltschachtelproduktion

Koenig & Bauer

Vom 19. bis 22. November lud Koenig & Bauer, ein führender Anbieter von Bogenoffsetmaschinen für den Faltschachteldruck, über 150 internationale Kunden und Interessenten zur Veranstaltung Postpress Solutions Experience ein. In Radebeul bei Dresden wurden Lösungen vorgestellt, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Weiterverarbeitung von Faltschachteln steigern sollen. Die Teilnehmer aus zwölf Ländern erhielten Einblicke in die neuesten Technologien und zukünftige Trends der Faltschachtelproduktion.

Postpress-Technologien im Fokus

Die Veranstaltung verfolgte das Ziel, Lösungen im Bereich der Postpress-Technologie zu präsentieren und gleichzeitig die Bedeutung einer nahtlosen Prozesskette in der Faltschachtelproduktion zu unterstreichen. Koenig & Bauer erweitert seine Kompetenz über den reinen Druckprozess hinaus und positioniert sich als ganzheitlicher Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Lösungen wie 360-Grad-Workflows unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Produktionsprozesse zu optimieren, Effizienz zu steigern und sich auf einem hart umkämpften Markt zu differenzieren.

Anzeige

„Als vertrauenswürdiger Berater begleiten wir unsere Kunden durch alle Schritte der Faltschachtelproduktion und bieten ihnen innovative Alternativen zu etablierten Technologien“, erklärte Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied und CEO von Koenig & Bauer Sheetfed, in seiner Keynote.

Koenig & Bauer: Wertschöpfungskette und Workflow-Lösungen für die Faltschachtelproduktion

Bernhard Gansert zeigte High-Performance Stanzproduktion, Jobwechsel und technische Highlights an der Flachbettstanze CutPRO Q 106 SB (Quelle: Koenig & Bauer) Alexander Stern präsentierte myKyana, das digitale Ökosystem von Koenig & Bauer, mit dem sich der gesamte Prozess der Faltschachtelproduktion vom Druck über das Stanzen bis zum Kleben durch leistungsstarke KI und datenbasierte, digitale Tools auf eine neue Stufe heben lässt (Quelle: Koenig & Bauer) In einer Expertenrunde berichteten Anwender über ihre Investitionsentscheidungen und Erfahrungen mit Postpress-Technik von Koenig & Bauer. Im Bild v.l.n.r. Thomas Grübner, Elbe-Leasing, Otto Meyer, Thimm Verpackungen, Hagen Sczepanski, Vogtland-Kartonagen und Thomas Göcke, Koenig & Bauer Sheetfed (Quelle: Koenig & Bauer) Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied Koenig & Bauer und CEO Koenig & Bauer Sheetfed, erläuterte in seiner Keynote die Postpress-Strategie des Unternehmens (Quelle: Koenig & Bauer) Die Rotationsstanze CutPRO X 106 ist mit Stanzleistungen bis zu 16.000 Bogen/h der Game Changer in der Faltschachtelproduktion. Dirk Winkler stellte Stanzformen, Prozesswerke und den Produktionsablauf vor (Quelle: Koenig & Bauer) Die Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 produzierte während der Live-Demonstrationen mit Bandgeschwindigkeiten von 400 m/s (Quelle: Koenig & Bauer) 1 2 3 4 5

Digitalisierung und Vernetzung im Mittelpunkt

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Koenig & Bauer auf die digitale Vernetzung der Produktionsprozesse. Mit myKyana, einem herstellerunabhängigen Ökosystem, ermöglicht das Unternehmen eine nahtlose Kommunikation zwischen Maschinen und optimiert die gesamte Produktion. Die Plattform gewährleistet eine effiziente Vernetzung aller Prozessschritte, um den steigenden Anforderungen der Märkte und Kunden gerecht zu werden.

Live-Demos und praxisnahe Einblicke

Ein Highlight der Veranstaltung waren praxisorientierte Demonstrationen, die den Teilnehmern die Innovationskraft von Koenig & Bauer erlebbar machten. Im Customer Experience Center in Radebeul wurden folgende Maschinen und Technologien präsentiert:

CutPRO Q 106 SB: Flachbettstanze für die industrielle Faltschachtelproduktion

CutPRO X 106: Rotationsstanze für flexible Inhouse-Produktionen

Ipress 106 PRO SB: neue Generation der bewährten Ipress-Flachbettstanzen

Omega Allpro 110: Faltschachtelklebemaschine für Verpackungsanwendungen

myKyana: das digitale Ökosystem für eine vernetzte Produktion

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Kunden aus verschiedenen Regionen berichteten über ihre positiven Erfahrungen mit den Lösungen von Koenig & Bauer. Dank maßgeschneiderter Technologien zur Diversifizierung und Differenzierung konnten sie ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und flexibel auf die sich wandelnden Anforderungen ihrer eigenen Kunden reagieren.

Koenig & Bauer hebt sich durch die Verbindung von erstklassigem Maschinenbau und umfassenden digitalen Lösungen ab. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Industrie unterstützt das Unternehmen seine Partner dabei, die Faltschachtelproduktion der Zukunft erfolgreich zu gestalten.