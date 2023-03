Partnerschaft mit Acimga und DIPA

ERA

Acimga, der italienische Verband der Hersteller von Maschinen für die grafische, die Converting- sowie die Papierindustrie, und der europäische Tiefdruckverband (ERA), haben ihre Kräfte gebündelt und eine Partnerschaft für die weitere Entwicklung und Förderung des Tiefdruckverfahrens gegründet.

Im Januar 2023 haben die beiden Verbände eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Sie zielt darauf ab, einen gemeinsamen Leitfaden für die Verbreitung von Inhalten zur weiteren Förderung des Tiefdrucks zu erstellen. Acimga und ERA sind sich einig in der Überzeugung, dass eine derartige Entwicklung hin zu einer industriellen Interessengemeinschaft durch prestigeträchtige Partnerschaften gestärkt wird. Doch dies sollte nach Einschätzung der beiden Verbände nicht allein auf das Zusammenwirken nationaler Akteure beschränkt sein, sondern auch globale Beziehungen mit einschließen. Die Zusammenarbeit zwischen Acimga und ERA basiert auf gegenseitiger Unterstützung bei allen Aktivitäten im Bereich des Tiefdrucks. Beispiele hierfür sind die Organisation von Veranstaltungen, Seminaren und Konferenzen, der Verbreitung technischen Fachwissens sowie die Entwicklung von Anwendungen und Märkten.

Dazu Davide Garavaglia, Präsident der ERA: „Förderung und Entwicklung des Tiefdrucks stehen im Mittelpunkt unseres Verbandes, und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite in Italien weiter auszubauen. Die ACIMGA hat vor einigen Jahren eine Interessengruppe Tiefdruck gegründet, die seitdem sehr wertvolle Initiativen und Ideen hervorgebracht hat. Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit diesem Team verstärken, um einen größeren Nutzen für unsere Mitglieder und alle in Italien ansässigen Hersteller- und Druckbetriebe zu schaffen.” Daniele Barbui, Präsident von Acimga, erläutert: „Die Tiefdrucktechnologie wird von dieser Synergie in hohem Maße profitieren. Durch die Arbeit an gemeinsamen Projekten werden wir die Möglichkeiten zur Wertschöpfung mit diesem bedeutenden Druckverfahren noch weiter steigern.“

Relevante Themen für den Tief- und Digitaldruck

Zur gegenseitigen Unterstützung in Fragen, die für den Tief- und Digitaldruck relevant sind, ist die ERA auch eine Partnerschaft mit der Digital Printing Association (DIPA) eingegangen. Im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung haben beide Verbände die Herausgabe und Verbreitung eines entsprechenden Leitfadens beschlossen. ERA und DIPA sind sich einig, dass beide Druckverfahren eng zusammengehören und daher eine Interessengemeinschaft bilden sollten. Die Zusammenarbeit wird basieren auf gegenseitiger Unterstützung bei allen Verbandsaktivitäten wie Veranstaltungen, Seminaren und Konferenzen, Verbreitung von technischem Know-how und technologischer Entwicklung von Anwendungen und Märkten.

„Diese Partnerschaft gibt unseren Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit einem benachbarten Industriezweig auszutauschen und die von der DIPA angebotenen Dienstleistungen zu nutzen. Wir sind der Meinung, dass Tief- und Digitaldrucktechnologien nicht miteinander konkurrieren, sondern lediglich unterschiedliche Marktanforderungen abdecken. Darüber hinaus ergänzen sie sich in vielen Bereichen, so dass immer mehr Tiefdrucker erwägen, bei sehr kleinen Auflagen in den Digitaldruck zu investieren, und umgekehrt Digitaldrucker sich bei größeren Auflagen dem Tiefdruck zuwenden“, so Davide Garavaglia.

Über Acimga

Acimga ist Teil von Confindustria, dem allgemeinen Verband der italienischen Industrie. Acimga vertritt rund 75 Unternehmen der Druck-, Converting- und Verpackungsbranche mit einem Umsatz von rund 3 Milliarden Euro, die zu 60% auf Exporte entfallen. Italien gehört neben Deutschland und China zu den drei weltweit führenden Maschinenherstellern in diesem Bereich.

Über DIPA

Die DIPA wurde auf der Fachmesse LIGNA 2019 gegründet, um den Digitaldruck als innovatives Verfahren möglichst vielen Anwendern zugänglich zu machen. Der Verband bringt Experten aus allen Prozessschritten der industriellen Oberflächengestaltung mit Unternehmen zusammen, die den Digitaldruck bereits anwenden.