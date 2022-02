Koehler Paper

Neuer Verantwortlicher für den Bereich der flexiblen Verpackungspapiere

Im Januar 2022 hat Christoph Wachter die Leitung des Bereichs der flexiblen Verpackungspapiere bei Koehler Paper übernommen. Er folgt Eckhard Kallies, der diesen neuen Geschäftsbereich im Rahmen eines dreijährigen Mandats positioniert, entwickelt und strategisch langfristig aufgestellt hat. Mit einer Investition von über 300 Millionen Euro in die neue Produktionslinie 8 am Produktionsstandort in Kehl, ist Koehler Paper 2019 in den Wachstumsmarkt der flexiblen Verpackungspapiere eingestiegen.

Christoph Wachter stammt aus Tirol in Österreich, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Der 58-jährige hat Betriebswirtschaft studiert und bringt 30 Jahre Erfahrung für Spezialpapiere in der Papierindustrie mit, wo er unter anderem als Geschäftsführer mit internationaler Verantwortung unterwegs war.

Weiteres Wachstum für flexible Verpackungspapiere



Nach Angaben von Koehler Paper, setzen seit ihrem Markteintritt bereits zahlreiche Kunden, wie beispielsweise Ritter-Sport oder Südzucker, auf Verpackungspapiere des Unternehmens ein. Kai Furler, Vorstandsvorsitzender der Koehler-Gruppe, betont: „Wir stehen vor großem Wachstum im Bereich der flexiblen Verpackungspapiere und freuen uns, dass Christoph Wachter seine Erfahrung jetzt als Spartenleiter einbringen wird. Nach dem erfolgreichen Eintritt mit strategischen Kundenprojekten im europäischen Markt liegt der Fokus jetzt zusätzlich auf dem asiatischen sowie amerikanischen Markt.“

Die Koehler-Gruppe wurde 1807 gegründet und ist von Beginn an bis heute familiengeführt. Das Kerngeschäft der Gruppe liegt in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Spezialpapieren. Dazu zählen unter anderem Thermopapiere, Spielkartenkarton, Getränkeuntersetzer, Feinpapiere, Selbstdurchschreibepapiere, Recyclingpapiere, Dekorpapiere, Holzschliffpappe, Sublimationspapiere und seit 2019 auch Spezialpapiere für die Verpackungsindustrie. In Deutschland verfügt die Koehler-Gruppe mit ihren rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über fünf Produktionsstandorte, drei weitere befinden sich in den USA. Die Gruppe ist international tätig, der Exportanteil lag 2020 bei 70 %, bei einem Jahresumsatz von rund 800 Mio. Euro.

Als energieintensives Unternehmen investiert Koehler mit seinem Geschäftsbereich Koehler Renewable Energy in erneuerbare Energieprojekte wie Windenergie, Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse. Die Koehler-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu produzieren, als für die Papierproduktion benötigt wird. Mit dem Geschäftsbereich Koehler Innovative Solutions widmet sich Koehler darüber hinaus der Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern, die außerhalb der Spezialpapierproduktion und Energieerzeugung liegen.