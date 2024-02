Model Group: Trotz Umsatzrückgang Rekordinvestitionen getätigt

Papierfabrik in Eilenburg produziert ab April leichte Verpackungspapiere

Die Produktionsstätte der Model Group in Berka/Werra produziert jährlich bis zu 250 Millionen Quadratmeter Wellpappe, einschließlich Endloswellpappe (M-Fold). Neben verschiedenen Verpackungsarten werden dort auch Produkte hergestellt, die mittels Flexo-Postprint-Prozess mit bis zu 6 Farben und im Flexo-Preprint-Verfahren mit bis zu 8 Farben bedruckt werden.

Die auf dem Gebiet von Verpackungen aus Voll- und Wellkarton tätige Model-Gruppe (Weinfelden/Schweiz) erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Gruppenumsatz von 921 Mio. Schweizer Franken (CHF, umgerechnet ca. 970 Mio. Euro), was einem Rückgang zum Vorjahr von 24 Prozent entspricht. Nach Unternehmensangaben ergab sich dieser Umsatzrückgang durch eine gesunkene Absatzmenge der Wellkartonverpackungen um 7 Prozent, einem Preisverfall und Änderungen im Produktportfolio.

Im Durchschnitt beschäftigte die Model Gruppe 4.335 Mitarbeiter (Vorjahr 4.541). Die Investitionen erreichten mit 246 Mio. CHF (Vorjahr 152 Mio. CHF) einen Rekordwert. Investitionsschwerpunkte waren zwei neue Wellkartonmaschinen inklusive Neubauten für Nymburk (Tschechien) und Bilgoraj (Polen), neue Flexo-, Offset- und Digitaldruckmaschinen sowie die Großbaustelle des Um- und faktischen Neubaus der Papierfabrik in Eilenburg (Sachsen).

Sinkendes Absatzvolumen und sinkende Preise

Die Model-Gruppe stellte in ihren 15 Produktionsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien und Kroatien knapp 1.3 Mrd. m² Wellkartonverpackungen bzw. Wellkartonbögen und 474.000 Tonnen Verpackungspapiere für die Wellkartonherstellung her, was einer Steigerung von zwei Prozent bzw. etwa 8.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr entspricht. An den Kartonfaltschachtelstandorten ist das Produktionsvolumen um 13 Prozent zurückgegangen.

Bei den von der Model-Gruppe bedienten Länder-Märkten weist Deutschland die markantesten Rückgänge auf. Die auf Vollauslastung getrimmte Papierherstellung habe die sinkende Nachfrage mit überdurchschnittlichen Preisnachlässen beantwortet, obwohl die Unberechenbarkeit der Energielieferungen und -preise dies nicht erlauben würde, schreibt Model in einer Pressemitteilung.

Im April 2024 soll die Papierfabrik im sächsischen Eilenburg die Produktion von leichten Verpackungspapieren aufnehmen. Die damit einhergehenden Impulse auf das Sortiment der Wellkartonverpackungen würden sich positiv auf die Nachfrage nach ihren Produkten auswirken, weshalb die Model-Group “trotz möglicherweise weiterhin gedrückter Marktstimmung” nicht mehr von sinkenden Absatzmengen ausgeht. Es zeichne sich ab, “dass die nachfrageschwachen Perioden innovationsstarke sein können”.

Über die Model Group

Die Model Group entwickelt, produziert und liefert hochwertige Verpackungen aus Voll- und Wellkarton, von der einfachen Transportverpackung bis zur hochveredelten Pralinen- und Parfumbox. Die Gruppe ist mit zwölf Gesellschaften in sieben Ländern vertreten. Zu den Hauptmärkten gehören Deutschland, Schweiz, Tschechien, Polen, Benelux, Österreich, Frankreich, Slowakei, Kroatien, Slowenien und Ungarn. Der Firmenhauptsitz befindet sich in Weinfelden (Kanton Thurgau/Schweiz). Die deutschen Standorte sind Bad Bentheim, Eilenburg, Hanau und Berka/Werra.