Mega-Trends: „Nachhaltigkeit und Recycling“ sowie „Digitalisierung“

Marktumftrage: Thomas Bucher, HP Indigo (HP Deutschland)

Wie wirken sich die beiden Mega-Trends „Nachhaltigkeit und Recycling“ und „Digitalisierung“ sowie die Corona-Pandemie konkret auf die Geschäftspolitik Ihres Unternehmens aus?

Der Digitaldruck gewinnt in dieser Phase insgesamt an Bedeutung. Wir sehen das konkret am starken Wachstum unserer Kunden und an den damit verbundenen Neuinstallationen. Der Digitaldruck an sich leistet bereits einen hohen Beitrag zur Nachhaltigkeit: So lassen sich kleinere Mengen auf Abruf und mit minimalem Ausschuss produzieren und Platten und Klischees sowie die damit verbundenen Chemikalien entfallen komplett. In bestimmten Bereichen gewinnt die regionale Beschaffung an Bedeutung, weil die Verpackungsmaterialien aus Fernost Corona-bedingt verspätet geliefert werden. Digital hergestellt Verpackungen ermöglichen auch eine mehr zielgerichtete und individuelle Kommunikation, was durchaus zu höherer Nachfrage führen kann.

Mit welchen Maßnahmen und innovativen Ideen begegnen Sie diesen einschneidenden Umbrüchen?

HP Indigo setzt nicht nur auf eine CO 2 -neutrale Maschinenproduktion, sondern wir holen auch Ersatz- oder Verschleißteile zurück und bereiten wieder auf. Damit unsere Maschinen möglichst lange im Einsatz sind, bieten wir die Möglichkeit der Aufrüstung wie auch der Aktualisierung mit neuen Funktionen. Wir nehmen unsere Druckmaschinen auch wieder zurück und rüsten sie auf für einen Neueinsatz.

Die Recyclingfähigkeit und Kompostierbarkeit der Materialien nimmt an Bedeutung immer mehr zu. Ein wichtiger Trend geht daher in Richtung Mono-Materialien statt Verbundstoffen. Wir arbeiten kontinuierlich mit unterschiedlichen Institutionen daran, unsere Kunden darin zu unterstützen, recyclingfähige und kompostierbare Produkte auf den Markt zu bringen.

Die Unterbrechung der Lieferketten im Jahr 2021 hat uns allen die Bedeutung von Sicherstellung und kurzfristiger Verfügbarkeit von Service, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen vor Augen geführt. Wir haben seit Beginn der Pandemie zusätzliche Ressourcen aufgebaut. Unsere Teams arbeiten weltweit daran, Maschinenverfügbarkeit und Produktionssicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten. Ein Beispiel dafür ist der 2021 vorgestellte HoloLens 2-Remote-Service, bei dem sich die Techniker direkt mit den Operatoren über SmartGlasses verbinden und das Problem gemeinsam beheben.

Welche neuen Chancen und Möglichkeiten zur Erschließung neuer Geschäftsfelder könnten sich für Sie aus diesen Veränderungsprozessen ergeben?

Die Technologie von HP Indigo ist auf unterschiedliche Märkte und Applikationen zugeschnitten. Dabei sind Zertifizierungen zum Beispiel für den Lebensmittelbereich unabdingbar, um bestehende Geschäftsmodelle zu erweitern oder neue zu erschließen. Die Auszeichnung des TÜV Austria hinsichtlich der Kompostierfähigkeit unserer Pouches war ein Meilenstein und führte dazu, dass einige unserer Kunden ihr Geschäft vom reinen Etikettendruck hin zur Produktion von Pouches für Lebensmittel erweiterten.

Während der Corona-Pandemie entstanden viele sogenannte Craft-Brands. Diese oft noch kleinen und sehr jungen Marken eröffnen den Verarbeitern flexibler Verpackungen neue Möglichkeiten. Um diese ausschöpfen zu können, bedarf es einer Technologie, die flexibel genug ist, die Anforderungen dieser Marken an Geschwindigkeit, Spezialisierung und Nachhaltigkeit zu erfüllen. Der Digitaldruck ist eine solche Technologie!

Wie schätzen Sie vor diesem Hintergrund die zukünftige Entwicklung der Verpackungsdruckindustrie ein?

Die Verpackungsindustrie wird sich künftig noch weiter konsolidieren, wodurch viel neues und sehr differenziertes Know-how in die Unternehmen kommt. Damit können sie ihr Geschäft diversifizieren und ausbauen, indem sie ihren Kunden innovative und passgenau zugeschnittene Lösungen anbieten. Beim Material wird verstärkt auf recyclebare Mono-Materialien gesetzt und das Thema Nachhaltigkeit wird uns auch über die gegenwärtige Ausnahmesituation hinaus weiterhin herausfordern und zu Innovationen beflügeln.

