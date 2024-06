Kennzahlen und Ergebnisse zu Drupa 2024

Besucherzahlen deutlich unter dem Wert von 2016

Am letzten Tag der Drupa 2024, die vom 25. Mai bis zum 7. Juni stattfand, präsentierte die Messe Düsseldorf ihren Abschlussbericht mit den wichtigsten Kennzahlen. Insgesamt stellten 1.643 Aussteller (im Vergleich zu 1.828 im Jahr 2016) ihre technologischen Innovationen vor. Die Besucherzahlen lagen mit rund 170.000 deutlich unter dem Wert von 2016 (260.165 Besucher). Trotzdem berichteten einige Aussteller von bedeutenden Vertragsabschlüssen.

Die Fachmesse Drupa endete nach elf Messetagen am 7. Juni 2024. 1.643 Aussteller aus 52 Ländern präsentierten in den Düsseldorfer Messehallen das beeindruckende technologische Niveau der Druckindustrie. Im Fokus standen dieses Jahr der Digitaldruck, umfassende Automatisierungen inklusive Robotik sowie intelligente Softwarelösungen, die den Weg zur Smart Factory ebnen. Es wurde deutlich, dass digitale und analoge Technologien sich ideal ergänzen und voneinander profitieren.

Anzeige

Von den rund 170.000 Besuchern kamen 20 Prozent aus Deutschland und 80 Prozent aus anderen Ländern. Asien war mit 22 Prozent vertreten, gefolgt von Amerika mit 12 Prozent. Die Messebesucher zeigten sich sehr zufrieden: Laut Messe Düsseldorf bestätigten rund 96 Prozent der Besucher, dass sie ihre Ziele „voll erreicht“ haben.

Mehrere große Aussteller, darunter Canon, Fujifilm, Heidelberger Druckmaschinen, HP, Horizon, Koenig & Bauer, Komori, Konica Minolta, Kurz und Landa, berichteten von Vertragsabschlüssen, die ihre Erwartungen übertrafen. Einige Aussteller erreichten ihre Verkaufsziele bereits in den ersten Messetagen.

Dr. Andreas Pleßke, Vorsitzender des Drupa-Komitees, betonte die herausragende Bedeutung der Drupa: „Die Drupa steht wie keine andere Fachmesse für neue Denkansätze und Technologien. Sie ist nicht nur die größte, sondern auch die wichtigste globale Plattform unserer Branche, denn die gesamte Druck- und Weiterverarbeitungsindustrie trifft sich hier. Für die Leadgenerierung war sie von unschätzbarem Wert. Nirgendwo sonst kann man in so kurzer Zeit so viele internationale Neukontakte gewinnen.“

Sabine Geldermann, Director Drupa und Portfolio Print Technologies, fügte hinzu: „Der Austausch mit Menschen aus allen Kontinenten und Bereichen der Industrie war extrem bereichernd und inspirierend. Wir konnten rund 50 große Delegationen aus verschiedenen Nationen begrüßen. Zahlreiche globale Verbände und Organisationen haben die Drupa als idealen Rahmen für ihre Konferenzen und Board-Meetings gewählt.“