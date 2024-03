Jagenberg Paper GmbH beendet Geschäftstätigkeit zur Jahresmitte

Anhaltende Krise in der Industrie für grafische Papiere

Die Jagenberg Gruppe reagiert auf die anhaltende Krise in der weltweiten Papierindustrie: Zum31.07.2024 stellt sie die Geschäftstätigkeit der Jagenberg Paper GmbH ein. Grund dafür ist die anhaltend schlechte Marktsituation in der Industrie für grafische Papiere, die entsprechende Geschäftslage der Jagenberg Paper GmbH sowie eine kurz- und mittelfristig nicht absehbare Erholung bei Auftragseingängen für Rollenschneidmaschinen, Querschneider und Kalander.

„Die Papierindustrie befindet sich schon seit längerer Zeit in einer schwierigen Lage. Anhaltend hohe Preise für Rohstoffe, Energie und kostenintensive Umweltstandards sowie eine signifikant gesunkene Nachfrage nach grafischem Papier,“ resümiert Jagenberg AG Vorstand Dr. Stephan Witt. „Auch nach der Fokussierung auf den Retrofit-Sektor war das Geschäft nicht wirtschaftlich. Deshalb sehen wir uns gezwungen, den Betrieb weiter zu reduzieren und zur Mitte des Jahres in der bisherigen Weise nicht fortzuführen. Bestehende Aufträge und Verpflichtungen werden selbstverständlich erfüllt.“

Die Unternehmen der Jagenberg Gruppe stehen auch weiterhin als Partner für Rolle-zu-Rolle-Prozesse zur Verfügung. So können Kunden der Jagenberg Paper GmbH auch nach der Schließung zahlreiche Produkte und Serviceleistungen über die Gruppenunternehmen abrufen. Für Aufgaben und Projekte auf dem Gebiet der Steuerungstechnik, war und ist innerhalb der Jagenberg Gruppe die Firma Lebbing automation & drives GmbH, Bocholt (Konrad-Zuse-Straße 16, 46397 Bocholt) zuständig, die in Zukunft als direkter Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung auch in der Papierindustrie zur Verfügung steht (in der Geschäftsführung zuständig Guido Lebbing).