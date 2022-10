Innoform – 8. Expertentreff Verpackungsdruck in Osnabrück

Innoform Coaching

Innoform Coaching veranstaltet am 23./ 24. November 2022 den 8. Expertentreff Verpackungsdruck. Das Motto dieses Jahr lautet „Vielfalt wagen“.

Der Branchentreff der Flexpack- und Druck-Industrie wird im Rahmen des Inno-Meeting-Konzeptes jährlich angeboten. Referenten aus Forschung und Entwicklung präsentieren Erkenntnisse, Produkte und Innovationen für die Lieferkette entlang bedruckter Konsumverpackungen. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 100 vor Ort beschränkt. Zusätzlich wird ein kostenpflichtiger Livestream angeboten. Netzwerkmöglichkeiten zwischen Vor-Ort-Teilnehmern, Ausstellern und Livestream-Teilnehmern wird durch die Event-Plattform eveema ermöglicht.

Inhalt der Veranstaltung

Das Drucken flexibler Verpackungen und Kartonagen entwickelt sich nach wie vor schnell weiter. Ob energieeffiziente Tiefdruckanlagen, schnellrüstende Flexodruckmaschinen oder Digitaldruck in allen seinen Ausprägungen – Drucker müssen sich ständig weiterentwickeln. Wir wagen dieses Jahr einen Blick in die nahe Zukunft des Verpackungsdruckes hinsichtlich Maschinentechnik und Materialvielfalt. So knüpfen wir an die schon mehrjährig anhaltenden Trends zu mehr Nachhaltigkeit an. Druckfarben unterstützen Recycling, Lacke erzeugen Barrieren auf Papier, Drucktechnologien laufen in hybriden Maschinen ineinander.

Doch welche Maschine, welche Vorstufe und welche Kundenanforderungen passen wirklich zusammen? Wie gestalte ich meine Workflows für die verschiedenen Verfahren und Materialien? Und was für eine Rolle spielen Design und Marketing heute? Diskutieren Sie mit Fachleuten entlang der Lieferkette über diese und weitere Trends im Rahmen der diesjährigen Drucktagung in Osnabrück. Die Konferenzsprache ist deutsch. Weitere Informationen, Anfragen zu Ausstell-Möglichkeiten und Teilnehmer-Registrierungen sind unter http://vd.innoform.de der https://www.inno-meeting.de möglich.