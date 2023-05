H.B. Fuller erwirbt Beardow Adams 

Klebstoffe

Der internationale Klebstoffhersteller Fuller Company hat Beardow Adams übernommen, ein in Großbritannien ansässiges Familienunternehmen, das sich seit seiner Gründung im Jahr 1976 zu einem bewährten multinationalen Hersteller von Industrieklebstoffen mit Kunden in mehr als 70 Ländern entwickelt hat.

Beardow Adams verfügt über Produktionskapazitäten in Europa und den USA sowie über ein Vertriebsnetz in der ganzen Welt und ist für sein Engagement in einer Vielzahl von Industrieanwendungen (u.a. Klebstoffe für Verpackungen und Etiketten) bekannt. Es wird erwartet, dass die Übernahme das profitable Wachstum in vielen der Kernmärkte von H.B. Fuller beschleunigen und durch Produktionsoptimierung, eine erweiterte Vertriebsplattform und geschäftliche Synergien schaffen wird.

“Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ist ein spannender Schritt in Richtung des Ziels von H.B. Fuller, unsere Führungsposition in den von uns bedienten Märkten und Regionen zu stärken, indem wir unseren Kundenstamm und unser Technologieportfolio erweitern, um den heutigen Megatrends wie E-Commerce, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden”, so Jim East, Executive Vice President, Hygiene, Gesundheit und Verbrauchsklebstoffe. “Durch den Zusammenschluss unserer Geschäfte werden wir eine stärkere Kraft in der Klebstoffindustrie sein.”

Beardow Adams erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Mit einem Team von 200 Mitarbeitern weltweit wird das Unternehmen innerhalb der bestehenden globalen Geschäftseinheit Hygiene, Gesundheit und Verbrauchsklebstoffe von H.B. Fuller tätig sein.

Über H.B. Fuller

Seit 1887 ist H.B. Fuller ein weltweiter Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Herstellung von Klebstoffen, Dichtstoffen und anderen chemischen Spezialprodukten konzentriert. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,75 Milliarden US-Dollar.