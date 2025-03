Generationswechsel in der Geschäftsführung

Comexi

Im Rahmen des vor acht Jahren eingeleiteten Nachfolgeplans haben die Eigentümer und der Verwaltungsrat beschlossen, dass Pau Xifra am 1. Mai 2025 die Präsidentschaft von Comexi übernehmen wird. Er folgt auf den derzeitigen Präsidenten, Manel Xifra, der weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats tätig sein wird.

José Pastor, derzeit Direktor für Strategie und Transformation der Unternehmengruppe, wird die Position des Geschäftsführers von Comexi übernehmen.

Pau Xifra trat nach einer langen Karriere in der strategischen Beratung im Jahr 2018 dem Verwaltungsrat von Comexi bei. Im Jahr 2022 wurde er zum Direktor für Strategie und Transformation ernannt, 2023 übernahm er die Rolle des Geschäftsführers. In dieser Funktion hat er die Anpassung des Unternehmens an die aktuellen Marktanforderungen geleitet und die Position von Comexi im Bereich flexibler Verpackungen gestärkt. Dabei erzielte das Unternehmen sehr positive Ergebnisse in Bezug auf Umsatz und Rentabilität.

José Pastor verfügt über umfassende Erfahrung in Familienunternehmen verschiedener Branchen. Er kam vor einem Jahr als Direktor für Strategie und Transformation zu Comexi und hat in dieser Zeit die Unternehmensstrategie vorangetrieben sowie transformative Projekte umgesetzt.

Manel Xifra, der derzeitige Präsident von Comexi, betont, dass dieser Wechsel Teil eines sorgfältig vorbereiteten Generationswechsels sei, der nicht nur die Kontinuität des Unternehmens sichern, sondern auch eine neue Wachstums- und Konsolidierungsphase einleiten soll, um Comexi weiterhin als Familienunternehmen zu führen. „Siebzig Jahre nach der Gründung unseres Unternehmens befinden wir uns in einer spannenden Zeit des Wandels. Wir sind überzeugt, dass es gut ist, wenn eine neue Generation mit frischen Ideen und neuen Ansätzen die Führung übernimmt, um diese Herausforderungen zu meistern und noch ambitioniertere Ziele zu erreichen.“

„Ich bin dem Verwaltungsrat und den Eigentümern für ihr Vertrauen sehr dankbar. Es erfüllt mich mit großer Freude, das Erbe all jener fortzuführen, die Comexi zu dem gemacht haben, was es heute ist – ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungslösungen. Meine Verantwortung ist es, auf diesem soliden Fundament weiter aufzubauen und zum Wachstum dieses großartigen Unternehmens beizutragen. Ich weiß, dass wir mit dem Talent und dem Engagement des gesamten Teams eine Zukunft voller Chancen vor uns haben, die wir erfolgreich nutzen werden“, sagt Pau Xifra.

José M Pastor hebt hervor: „Ich stelle mich dieser Herausforderung mit großer Verantwortung, Begeisterung, Ehrgeiz und Wertschätzung. Ich werde all meine Kraft darauf verwenden, die definierte Strategie weiter umzusetzen, mich auf die Stärke unseres Teams stützen und mit dem Ziel arbeiten, unser Wachstum fortzusetzen und den positiven Kurs der vergangenen Jahre zu festigen.“

Dieser Wechsel in der Präsidentschaft und Geschäftsführung stellt sicher, dass die Strategie von Comexi sowie die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten weltweit kontinuierlich fortgeführt werden. Das Unternehmen befindet sich in einer stabilen Lage und hat zahlreiche Zukunftsprojekte, um sein Leitmotiv weiterzuverfolgen: „Bessere Verpackungen für eine bessere Welt.“