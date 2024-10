Fujifilm Europe stärkt Verpackungsgeschäft mit neuen Führungskräften

Köpfe

Fujifilm Europe hat die Berufung von Adil Kabel und Tommy Segelberg bekannt gegeben, die das wachsende Verpackungsgeschäft verstärken und auf die steigende Nachfrage nach innovativen Verpackungslösungen in Europa reagieren sollen.

Adil Kabel wird die Vertriebsleitung für die Benelux-Länder übernehmen. Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich der Fujifilm-Produkte wird er den Vertrieb unterstützen und die Integration von Verkaufs- und Technikteams vorantreiben, um das Wachstum des Verpackungssegments zu fördern. Diese strategische Veränderung unterstreicht das Bestreben von Fujifilm, Kunden in der Region einen erstklassigen Service und tiefgehendes Fachwissen zu bieten. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, meine Erfahrung und Fachkenntnisse einzusetzen, um Verpackungsunternehmen in den Benelux-Ländern optimal zu unterstützen“, sagt Kabel zu seiner neuen Rolle.

Tommy Segelberg wird als Segment Manager Digital Packaging für die EMEA-Region tätig sein und dabei den Fokus auf die digitale Verpackungsdruckmaschine Jet Press FP790 legen – Fujifilms Vorzeigemodell. In seiner neuen Position wird Segelberg den Vertrieb ankurbeln, Partnerschaften stärken und Initiativen zur Geschäftsentwicklung in der EMEA-Region vorantreiben. „Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um Fujifilms digitales Verpackungsgeschäft in der EMEA-Region zu leiten. Die Jet Press FP790 bietet unseren Kunden einzigartige Vorteile, und ich freue mich darauf, deren Reichweite zu erweitern“, kommentiert Segelberg.

Beide Führungskräfte werden an Manuel Schrutt, Global Director of Business Strategy for Packaging, berichten. Schrutt betont: „Diese personellen Verstärkungen markieren eine entscheidende Phase in unserer Strategie, unsere Position als führender Anbieter integrierter Verpackungslösungen weiter auszubauen und die wachsende Nachfrage am Markt zu bedienen. Die Kombination aus Adil Kabels umfassendem Produktwissen und Tommy Segelbergs strategischem Gespür wird unsere Wachstumsstrategie beschleunigen und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Mit der Verstärkung durch Kabel und Segelberg kann sich das Management-Team, insbesondere Category Manager Digital Packaging Raynald Barillot und Manuel Schrutt, stärker auf die Weiterentwicklung des Technologieportfolios und die globale Expansion konzentrieren.

Schrutt abschließend: „Mit einem starken Führungsteam und einer klaren Vision kann Fujifilm neue Chancen nutzen und seine Position als bevorzugter Partner für innovative Verpackungslösungen in der EMEA-Region weiter festigen.“

