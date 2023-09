Erfolgreicher Start für 168 junge Berufseinsteiger

Koenig & Bauer

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres treten 168 junge Menschen ihren Berufsweg bei Koenig & Bauer an den Konzernstandorten in Deutschland und Österreich an. Diese engagierten Nachwuchskräfte starten entweder ihre gewerblich-technische oder kaufmännische Berufsausbildung in einem Unternehmen, das seine Ausbildungsplätze sowie die Praxisstellen für duale Studiengänge im Jahr 2023 nahezu verdoppelt hat.

Trotz der herausfordernden Lage auf dem Arbeitsmarkt und des demografischen Wandels konnte Koenig & Bauer alle offenen Stellen erfolgreich besetzen. Dies ist ein klares Zeichen für das langfristige Engagement des Unternehmens in Bezug auf die Stärkung der dualen Berufsausbildung und die Bewältigung des Fachkräftemangels.

Andreas Pleßke, Vorstandssprecher von Koenig & Bauer, betonte: “Ein starkes Bekenntnis zur betrieblichen Ausbildung ist nicht nur Teil unserer unternehmerischen Verantwortung, es ist auch eine Investition in die eigene Zukunft.” Die Aufstockung der Ausbildungskapazitäten ermöglicht nicht nur die Ausweitung von Geschäftsfeldern, sondern trägt auch dazu bei, den demografischen Wandel zu bewältigen.

Personalchefin Dr. Christine Bötsch fügte hinzu: “In einem herausfordernden Umfeld ist es uns dennoch erneut gelungen, alle Ausbildungsplätze zu besetzen. Dieser Erfolg ist ein eindrucksvoller Beleg für die Qualität, Attraktivität und Verlässlichkeit der Ausbildung bei Koenig & Bauer.”

Bereits am 1. September begannen 66 Nachwuchskräfte am Stammsitz in Würzburg ihre Berufsausbildung, gefolgt von 55 jungen Menschen, die ihre Ausbildung am 21. August in Radebeul bei Dresden aufnahmen. Die übrigen Auszubildenden sind an den deutschen Konzernstandorten Veitshöchheim, Frankenthal, Stuttgart und Löhne sowie in Mödling in Österreich tätig. Ab Herbst werden auch dual Studierende zur Koenig & Bauer-Familie stoßen. Die angebotenen Berufsbilder wurden vielfältig gestaltet und den Anforderungen eines Technologiekonzerns angepasst, wobei die größten Berufsgruppen Mechatroniker, Industriemechaniker und Fachinformatiker sind.

Die Auszubildenden bei Koenig & Bauer erhalten die Möglichkeit, in verschiedenen Fachbereichen tiefgehende Einblicke in die Unternehmensprozesse zu gewinnen. Zusätzliche Angebote wie Austauschfahrten, Seminare und Auslandsaufenthalte fördern nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen.

Traditionell ist Koenig & Bauer stark mit dem Modell der dualen Berufsausbildung verbunden. Das Unternehmen unterhält seit über 150 Jahren am Stammsitz in Würzburg eine eigene Berufsschule, die heute eine staatlich anerkannte Privatschule ist und auch von Auszubildenden anderer Unternehmen aus der Region besucht wird. Regelmäßig erzielen die Auszubildenden von Koenig & Bauer an den verschiedenen Konzernstandorten Spitzenleistungen in den IHK-Abschlussprüfungen.

Koenig & Bauer setzt somit nicht nur auf exzellente Ausbildung, sondern auch auf eine vielversprechende Zukunft für seine Nachwuchskräfte und das Unternehmen selbst.