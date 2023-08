Die globalen Wachstumsmärkte für Verpackungen

Berndt+Partner

Der Verpackungsmarkt erlebt aktuell einschneidende und dynamische Veränderungen. Neue Player betreten das Feld, etablierte verlieren an Boden. Tatsache ist jedoch, dass die Verpackungsmärkte in Europa und Nordamerika nur noch sehr langsam wachsen.

Prognosen sehen das Mengenwachstum der DACH-Region in den kommenden Jahren nur bei durchschnittlich 1 bis 2 %. Daher stellt sich die Frage nach den globalen Wachstumsmärkten, der sich B+P Consultants intensiv gewidmet hat. Das Ergebnis wurde in einer Top-5-Liste zu den globalen Märkten mit den größten Wachstumspotenzialen bis 2025 zusammengefasst.

Anzeige

Platz 5: Ägypten

Mit einer Bevölkerung von über 103 Mio. und einem jährlichen durchschnittlichen Verbrauch von 343 Verpackungen pro Kopf wird in Ägypten in den kommenden Jahren ein durchschnittliches jährliches Mengenwachstum von 3,3% erwartet. Verantwortlich für das hohe Mengenwachstum sind vor allem die Segmente Damenhygiene, Spirituosen und aromatisierte alkoholische Getränke. Hier wird jeweils ein zweistelliges Wachstum erwartet. Mit Blick auf die Verpackungsmaterialien stehen Faserverpackungen mit jährlich 4,2% an der Spitze des erwarteten Wachstums.

Platz 4: Peru

Peru steht mit einem jährlichen Mengenwachstum von 3,9% auf Platz vier. Treiber der Entwicklung ist vor allem das überdurchschnittlich hohe Konjunkturwachstum des Landes, das sich auf jährlich rund 13,3% beläuft. Mit Blick auf Verpackungen sollten Schlauchbeutel davon am stärksten profitieren. Erwartet wird ein durchschnittliches Mengenwachstum von über 16% pro Jahr. Der am schnellsten wachsende Endverbrauchermarkt für Verpackungen ist Pet Care mit jährlich rund 6%.

Platz 3: Indonesien

Für Indonesien wird ein jährliches Mengenwachstum von 4,3 % erwartet. Ausschlaggebend dafür ist nicht zuletzt eine Bevölkerung von über 275 Mio. Die benötigen Mengen an Verpackungen werden im Inselstaat aller Voraussicht nach sogar stärker und schneller wachsen als die Konjunktur an sich, deren Wachstum bei 3,7% pro Jahr liegt. Mit Blick auf Materialien und Verpackungsarten führen starre Metallverpackungen das jährliche Wachstum mit 4,8% an. Es folgen starre Kunststoffverpackungen mit 4,7%.

Platz 2: Philippinen

An zweiter Stelle des Rankings stehen die Philippinen mit einem jährlichen Wachstum beim Verpackungsverbrauch von 4,5%. Das Mengenwachstum wird hier besonders vom Endverbrauchermarkt für Verpackungen alkoholischer Getränke vorangetrieben, der jährlich um etwa 9% wachsen soll. Die hauptsächlichen Treiber in diesem Segment sind Bier und Cidre (Apfelwein) mit 12%. Laut einem Bericht des International Wine and Spirits Research (IWSR) gehören die Philippinen zu den Ländern mit dem am schnellsten wachsenden Alkoholkonsum der Welt.

Platz 1: Indien

Mit einem prognostizierten jährlichen Mengenwachstum von 6,5% steht Indien an der Spitze des Rankings. Für das Jahr 2025 wird ein Verpackungsbedarf von 470,3 Mrd. Einheiten erwartet. Beeindruckend sind nicht nur die hohen Wachstumsraten, sondern auch das absolute Mengenwachstum. Es liegt für den Zeitraum 2020 bis 2025 bei rund 127 Mrd. Verpackungen. Dieser Anstieg ist fast so groß wie das gesamte jährliche Gesamtvolumen an Verpackungen in Deutschland. Die größten Wachstumsbranchen Indiens liegen derzeit bei Dog Care, Teigwaren und Nudeln, sowie Bier und Cidre. In all diesen Segmenten ist das jährliche Mengenwachstum an Verpackung zweistellig. Mit Blick auf Materialien und Verpackungsarten führen starre Metallverpackungen das Wachstum mit rund 11% jährlich an. Haupttreiber sind dabei metallische Getränkedosen mit rund 19%. Auch die weiteren Perspektiven für Verpackungen in Indien sind sehr vielversprechend: Mit über 1,3 Mrd. Einwohnern, einem jährlichen Wirtschaftswachstum von rund 8,9% und einem aktuellen Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich lediglich 277 Verpackungen pro Kopf und Jahr gibt es in dem Land noch viel Luft für weiteres Mengenwachstum in den kommenden Jahren.

Fazit

Wie dargelegt, gibt es in den internationalen Märkten viel Wachstumspotenzial. Die vorgestellten Top 5 sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch an Verpackungen aktuell bei rund 1700 Einheiten jährlich. Geht man davon aus, dass Entwicklungsländern diese Entwicklung auch nur annähernd nachvollziehen, wird schnell deutlich, wie groß das Wachstumspotential ist.