Constantia Flexibles unterzeichnet Joint Venture in Indien

Stärkung des Hygienesegments

Constantia Flexibles, ein internationaler Hersteller von flexiblen Verpackungen, hat eine Joint-Venture-Vereinbarung (JV) für seine Geschäftsaktivitäten in Indien mit Premji Invest und SB Packagings unterzeichnet.

Das JV strebt sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum in Marktsegmenten mit höherer Wertschöpfung in Indien an, wobei es seinen starken Wachstumskurs im Hygienesegment fortsetzt und gleichzeitig die nachhaltigere Monomaterial-Produktpalette EcoLam weiterentwickelt. Da SB Packagings ein führender Anbieter im Hygienesegment ist, wird die neue Partnerschaft dazu beitragen, das Portfolio von Constantia Flexibles zu erweitern.

Das Closing der Joint-Venture-Vereinbarung wird voraussichtlich Ende März erfolgen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Für die Transaktion fungiert KPMG India als exklusiver Finanzberater von Constantia Flexibles.

Constantia Flexibles

ist nach eigenen Angaben der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen rund 8750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 38 Standorten in 16 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte. Nachhaltigkeit steht bei Constantia Flexibles im Fokus: Das Unternehmen wurde 2021 vom Climate Change Leadership (CDP) mit Level A und 2022 von EcoVadis mit Gold bewertet.

SB Packagings

1989 von O.P Banga und Amit Banga gegründet, ist eines der führenden Unternehmen für flexible Verpackungen mit Sitz in Indien. In den letzten vier Jahrzehnten war die SBP-Gruppe bei der Herstellung nachhaltiger Monopolymer-Verpackungen ihren Mitbewerbern weit voraus. Das Unternehmen hat zahlreiche Preise und globale Auszeichnungen für seine Innovationskraft und Druckqualität erhalten. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen von PrintWeek zum „Verpackungsunternehmen des Jahres” gewählt und erhielt in Mailand den „WorldStar” Award für nachhaltige Verpackungen sowie „Gold” bei den Asian Packaging Excellence Awards. SBP ist mit einem Marktanteil von über 50 % das mit Abstand größte Unternehmen, das Hygieneverpackungen für führende globale und indische Marken herstellt. SBP ist auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stark vertreten.

Premji Invest

ist der Investitionszweig von Azim Premjis Stiftungsfonds und philanthropischen Initiativen. Das Unternehmen investiert seit über zehn Jahren in den indischen Markt und verfügt über ein großes Investitionskapital. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Entwicklung mittelgroßer indischer Unternehmen zu Großunternehmen, die im globalen Wettbewerb bestehen können. Die Investitionen von Premji Invest erstrecken sich auf Sektoren wie Konsumgüter, Finanzwerte, Technologie und Fertigung, darunter Fab India, Hygienic Research, ID Foods, Lenskart, Policy Bazaar, Flipkart, SBI General Life Insurance, Gold Plus Glass, Best Value Chemicals, Sagar Cements, Micro Plastics und Shubham Housing, um nur einige zu nennen.