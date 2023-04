Constantia Flexibles übernimmt Lászlópack

Flexible Verpackungen

Constantia Flexibles gibt die Übernahme von Lászlópack Kft., einem ungarischen Hersteller von flexiblen Verpackungen mit Spezialisierung auf Flexodruck, bekannt.

Constantia Flexibles erweitert durch die Übernahme von Lászlópack Kft seine europäische Flexodruck-Plattform. Lászlópack ist ein lokaler Anbieter für flexible Verpackungen und weist eine starke Wachstumsbilanz vor. In den letzten Jahren konnte Constantia Flexibles seine europäische Flexodruck-Plattform durch die internationalen Akquisitionen von Propak in der Türkei, FFP Packaging Solutions in Großbritannien, Drukpol in Polen und nun Lászlópack in Ungarn ausbauen.

Anzeige

Lászlópack wurde 1998 von der Familie László gegründet, mit Szabolcs László als CEO. Das Unternehmen betreibt ein Werk in Komarom, etwa 100 km nordwestlich von Budapest. Die rund 87 Mitarbeiter beliefern hauptsächlich den lokalen Markt und ausgewählte Exportländer mit flexiblen Verpackungen für Lebensmittelanwendungen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.