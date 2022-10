Bernd Daiber geht nach über 35 Jahren bei DuPont in den Ruhestand

Flexo- und Digitaldruck

Am 1. Oktober 2022 ist Bernd Daiber, EMEA Regional Business Leader, Artistri Digital Inks and Global Commercial Inks Segment Leader, in den Ruhestand gegangen. Damit schließt er nach über 35 Jahren Betriebszugehörigkeit seine bemerkenswerte Karriere bei DuPont ab.

Bernd Daiber ist gelernter Druckformhersteller und studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der damaligen Hochschule für Druck in Stuttgart. Anschließend arbeitete er mehrere Jahre im Bereich des Akzidenzoffsets.

1987 wechselte er, zunächst als Anwendungstechniker, in den Bereich DuPont Cyrel Flexodruckplatten. Weitere Schritte führten ihn über die Stufen Vertrieb, technische Leitung und Global Key Account Management bis hin zur Verantwortlichkeit für den gesamten Cyrel-Geschäftsbereich in Europa, dem mittleren Osten und Afrika.

Anzeige

Im Mai 2018 wurde er zum Global Commercial Inks Segment Leader des Bereichs DuPont Artistri ernannt. In dieser Funktion waren seine exzellente Branchenkenntnis und die ausgezeichneten Kontakte in die Druckindustrie unverzichtbar beim weiteren Aufbau des Geschäfts für Inkjet-Tinten in den stark wachsenden Anwendungsbereichen des digitalen Verpackungsdrucks.

Bernd Daiber vermochte es während seiner mehr als drei Jahrzehnten dauernden Karriere bei DuPont stets, den Kundennutzen an erste Stelle zu rücken und wurde intern als erfahrener Ratgeber und Mentor sehr geschätzt.

Das gesamte DuPont Cyrel- und Artistri-Team wünscht Bernd einen langen, gesunden Ruhestand mit seiner Familie.

Auch die Redaktion von Flexo+Tief-Druck wünscht Bernd Daiber für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute.