Bekannte und neue Gesichter im DFTA-Präsidium

Rainer Wilke Kasanický bleibt Präsident. Dr. Ralph Detsch verlässt das geschäftsführende Präsidium

“Endlich wieder in Präsenz!” Mit diesen Worten eröffnete DFTA-Geschäftsführerin Nicola Kopp-Rostek die ordentliche Mitgliederversammlung am 18. Mai 2022 in der Rheingoldhalle in Mainz. Die letzten zwei Jahre waren vor allem geprägt von Extremen. Ob nun Lieferengpässe, die weltweite Corona-Pandemie oder geopolitischen Veränderungen – es waren und sind herausfordernde Zeiten. Genau aus diesem Grund erinnert Kopp-Rostek auch noch einmal an ein solidarisches Arbeiten: „Gemeinsam können wir sehr viel erreichen – genau darin liegt die Stärke des DFTA-Verbandes“. Ganz oben auf der Agenda stand auf der diesjährigen Mitgliederversammlung die Neuwahl des DFTA-Präsidiums.

Ergebnisse der Wahlen unter der Wahlleiterin Anke Frieser-Tausch:

Geschäftsführendes Präsidium:

Anzeige

Präsident: Rainer Wilke Kasanický (Coaching & Consulting Wilke Kasanický)

Vize-Präsident: Dr. Uwe Stebani (SGK Germany)

Schatzmeister: Wilfried Schumacher (entsendet: Südpack)

Ebenfalls im Amt als weitere Präsidiumsmitglieder bestätigt wurden zudem:

Dieter Janout (Amagoo)

Hermann Koch (Bobst)

Neu im DFTA-Vorstand sind:

Stefan Busse (Siegwerk)

Julia Eberhardt (Leeb)

Christian Huth (Apex)

Holger Kreilkamp (Windmöller & Hölscher)

Am darauffolgenden Tag ist das neue Präsidium zusammengekommen und hat weitere Mitglieder ins Präsidium kooptiert, die nun den neuen Vorstand komplettieren.

Durch das Präsidium kooptierte Mitglieder sind:

Doris Erhardt-Freitag (CCL Label)

Dr. Edgar Dörsam (Technische Universität Darmstadt)

Dr. Martin Dreher (HdM Stuttgart sowie Geschäftsführer DFTA Technologiezentrum Stuttgart)

Dr. Eugen Herzau (HTWK Leipzig, wissenschaftlicher Leiter DFTA Competence Center Digitaldruck)

Den ausgeschiedenen Mitgliedern gilt großer Dank für Ihre mehrjährige Tätigkeit:

Ulrich Buckmann (Apex)

Ralph Detsch (Siegwerk)

Dennis Melching (Stichnothe Druckformen)

Jochen Müller (abc Packmedia)

Andreas Schlegel (Schlegel Etiketten)

Hermann Veismann (Windmöller & Hölscher)

Als Rechnungsprüfer wurden gewählt: