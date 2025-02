allfo Nederland übernimmt Zakpak

allfo auf Wachstumskurs in den Niederlanden

Der Verpackungsspezialist allfo Nederland B. V. mit Sitz in Wormerveer (Niederlande) übernimmt Zakpak B. V., Hersteller und Lieferant von Vakuumbeuteln, Schrumpfbeuteln und Folien. Damit baut die Tochtergesellschaft der allfogroup ihre Präsenz am niederländischen Markt konsequent aus. Im Zuge der Übernahme erweitert allfo Nederland seine Produktions- und Lagerkapazitäten am Standort: Sechs neue Konfektionsmaschinen stocken die Produktion auf und die Lagerfläche verdoppelt sich auf insgesamt 2.200 Quadratmeter. Auch die Zahl der Mitarbeitenden steigt.

„Mit der Übernahme von Zakpak stärken wir unsere Marktpräsenz in den Niederlanden und erweitern zugleich unsere Produktionskapazitäten. Das hat natürlich auch für unsere Kunden vor Ort einen großen Vorteil, da wir ihnen so künftig einen noch besseren Service bieten können“, erklärt Hans Bresele, Inhaber der allfogroup mit Hauptsitz in Waltenhofen (Bayern). „Diese Investition ist ein starkes Bekenntnis für den niederländischen Verpackungsmarkt und unseren Standort in Wormerveer. Er bleibt der Dreh- und Angelpunkt für unsere Geschäfte in den Niederlanden“, so Bresele weiter.

Ausbau des Standorts

allfo Nederland verlegt die Produktion von Zakpak an den allfo-Standort Wormerveer, in der Nähe von Amsterdam, und bezieht dort neue, größere Räumlichkeiten. Alle Mitarbeitenden und Maschinen werden übernommen. So steigt die Anzahl der Mitarbeitenden von 14 auf 18, die hauptsächlich in der Produktion beschäftigt sein werden. Zu den bereits bestehenden zwei Konfektionsmaschinen kommen weitere sechs neue Maschinen hinzu, die in den nächsten Wochen am Standort installiert werden. Die Produktions- und Lagerkapazität erweitern sich auf insgesamt 2.200 Quadratmeter.

„Mit der Integration von Maschinen und Personal von Zakpak sichern wir uns weiteres Know-how und können die eigene Produktion ausbauen. Die Erweiterung hilft uns, neue Absatzmärkte zu erschließen“, betont Cees Willemse, Geschäftsführer von allfo Nederland B. V. Bereits seit 1999 ist allfo Nederland in Wormerveer, in der Nähe von Amsterdam, aktiv. Mit der Übernahme von Zakpak setzt die allfogroup ihren Wachstumskurs in den Niederlanden fort und festigt ihre Position als Spezialistin und führende Anbieterin von Vakuumverpackungen in Europa.

Über allfo

Die allfo GmbH & Co. KG ist europäischer Markführer für qualitativ hochwertige Vakuumbeutel. Von Siegelrand-, Schrumpf- und Schlauchbeuteln über Koch- und Standbodenbeutel bis hin zu Mehrlagenbeutel reicht das umfangreiche Sortiment, das in verschiedenen Größen und Folienstärken erhältlich ist. Eine flexible und schnelle Produktion gewährleistet kurze Lieferzeiten und höchste Versorgungssicherheit für Kunden. Neben dem Food-Bereich eignen sich die allfo Vakuumverpackungen auch hervorragend für Non-Food-Anwendungen wie in der Pharmazie, Kosmetik, Chemie sowie bei der Verpackung technischer Produkte. allfo liefert weltweit ein umfangreiches Sortiment an bedruckten und unbedruckten Folienbeuteln.