Oliver Funk verstärkt das Vertriebsteam von Neuenhauser Vorwald

Spannelemente

Oliver Funk verstärkt seit dem 1. November 2025 das Vertriebsteam von Neuenhauser Vorwald, einem führenden Hersteller von Spannelementen. Funk ist seit vielen Jahren als ausgewiesener Branchenexperte bekannt. „Neuer Kollege, neues Potenzial. Wir legen direkt los“, betont Gerd Bouwer, Leiter der Business Unit bei Neuenhauser Vorwald.

Expertise, Kundenorientierung und technische Erfahrung

Neuenhauser Vorwald will seine Marktposition und Technologiekompetenz weiter ausbauen – gestützt auf Funks Fachwissen, seine starke Kundenorientierung und seine langjährige technische Erfahrung in der Wickeltechnik. Seit Jahrzehnten fertigt Vorwald Spannelemente für die Papier-, Folien- und Kunststoffindustrie – und generell für alle Märkte, in denen bahnförmige Materialien verarbeitet werden.

Neben Spannwellen, Spannköpfen und Messerwalzen für Schneidanwendungen produziert das Unternehmen beschichtete Walzen in allen Formen und Größen. Weitere Geschäftsbereiche umfassen das Handling und den Transport von Fertigwaren mittels Muldenwagen sowie Einlege- und Entnahmegeräte (inklusive FEM- und CE-Konformität).

„Nichts ist unmöglich“

Abgerundet wird das Portfolio durch Wickelhülsen für alle Materialien mit Durchmessern von 100 mm bis 800 mm und Längen bis zu 5.000 mm aus Aluminium oder Stahl. „Nichts ist unmöglich – solange es technisch machbar ist“, sagt Gerd Bouwer.

Vorwald entwickelt und produziert Wickeltechnik in allen denkbaren Dimensionen gemeinsam mit seinen Kunden. Durchmesser von 12 mm bis 1.100 mm und Längen bis zu 12 Metern gehören im hauseigenen Konstruktionsbereich und der hochmodernen Fertigung zum Tagesgeschäft.