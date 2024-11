Editorial: Druckindustrie im digitalen Aufbruch

Jetzt erschienen! Die neue VerpackungsDruck & Converting mit dem Special "Digital Printing today"

2024 ist ein Drupa-Jahr, und die Druckbranche steht vor enormen Herausforderungen – und ebenso großen Chancen, die sie nicht länger ignorieren kann. Digitalisierung und Digitaldruck sind längst keine vorübergehenden Trends mehr. Sie markieren einen grundlegenden Wandel, dem Unternehmen sich dringend stellen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der DIGITAL PRINTING SUMMIT (DPS) am 20. November in Köln zeigt auf, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die eigene Strategie neu auszurichten und sich aktiv dem digitalen Fortschritt zu öffnen.

Digitalisierung erfordert Mut zur Veränderung

Die Bereitschaft zur Digitalisierung wächst zwar unter deutschen Prepress- Unternehmen und Druckereien, doch zentrale Fragen bleiben:

Welche Investitionen sind wirklich geplant? Welche Rolle spielt die Digitalisierung in der strategischen Planung? Zwar steigt die Akzeptanz für Veränderung, doch wenn es um entscheidende Investitionen geht, zögern viele Unternehmen noch. Anstelle langfristiger, strategischer Ansätze bleibt es oft bei punktuellen Maßnahmen, die den eigentlichen Digitalisierungsbedarf nicht wirklich decken.

Vor allem Künstliche Intelligenz (KI) könnte in der Branche für enorme Vorteile sorgen, indem sie Prozesse optimiert und fundiertere Entscheidungen ermöglicht. KI wird zunehmend als unverzichtbares Element moderner Unternehmensführung betrachtet. Doch warum nutzt die Branche dieses Potenzial bisher kaum? Passivität kostet Unternehmen wertvolle Wettbewerbsvorteile. Notwendige Veränderungen mögen oft unbequem sein und verlangen Mut zur Umstrukturierung, aber nur so kann die Druckindustrie langfristig erfolgreich bleiben und ihre Chancen wirklich ausschöpfen.

Von Inspiration zur Umsetzung

Der Digitaldruck selbst bietet darüber hinaus beeindruckende Möglichkeiten, wie auf dem DPS an Best-Practice-Beispielen gezeigt wird. Diese Beispiele inspirieren, aber sie sollten der Branche als Maßstab dienen und nicht die Ausnahme bleiben. Die Digitalisierung ist eine einmalige Chance, sich neu zu positionieren und Innovation als Grundlage unternehmerischen Handelns zu etablieren.

Es ist an der Zeit, die Digitalisierung nicht mehr als Zusatzaufgabe, sondern als Basis für langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu betrachten. Unternehmen, die die Möglichkeiten des DPS aktiv für sich nutzen, werden die Druckindustrie in die Zukunft führen. Die anderen? Sie werden bald feststellen, wie schnell eine Branche sie überholt, die sich nun endlich neu erfindet.

Der DIGITAL PRINTING SUMMIT ist deshalb mehr als eine Informationsveranstaltung – er ist ein Weckruf an eine Branche, die teils noch an traditionellen Strukturen festhält. Die Zukunft der Druckindustrie liegt in der konsequenten Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsweisen. Es geht nicht mehr um punktuelle Anpassungen, sondern um einen grundlegenden Wandel, der die Grundlage für langfristigen Erfolg schafft.

