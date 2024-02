Constantia Flexibles kündigt die Übernahme von Aluflexpack an

Flexible Verpackungen

Constantia Flexibles hat eine Vereinbarung zum Erwerb von rund 57 % der Anteile am Verpackungshersteller Aluflexpack unterzeichnet.

Gleichzeitig plant Constantia Flexibles ein öffentliches Barangebot für alle im Streubesitz befindlichen Namensaktien von Aluflexpack vorzulegen.

Aluflexpack ist ein führendes Unternehmen in der europäischen Verpackungsindustrie und hat sich auf Folien- und Filmverpackungen für den Konsumgüter- und Pharmamarkt spezialisiert. Mit 14 Standorten in ganz Europa und mehr als 1.500 Mitarbeitern wird das Unternehmen das Portfolio an Verpackungslösungen von Constantia Flexibles ergänzen.

Diese Akquisition markiert einen bedeutenden Schritt für die Präsenz von Constantia Flexibles im Bereich Folienverpackungen in sämtlichen Marktsegmenten. Aluflexpack ergänzt die geografische Reichweite von Constantia Flexibles erheblich, insbesondere in Ländern wie der Türkei, Polen und bei der Expansion in Länder Südosteuropas. Die Übernahme ermöglicht zudem den Zugang zu einem erweiterten Technologieportfolio.

Die Transaktion wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.