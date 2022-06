Rotomed erweitert Produktion flexibler Verpackungen mit neuester Kaschiertechnologie

Bobst

Eine lösemittelfreie Kaschiermaschine Nova SX 550 mit Inline-SEI-Laserschneidsystem und eine Kaschiermaschine Master D 1000, ausgestattet mit neuster Technologie, ergänzt die Fertigung flexibler Verpackungen von Rotomed, der in Syrakus/Italien seinen Firmensitz hat. Zum großen Portfolio an flexiblen Verpackungen gehören auch neue Lösungen aus recycelbarem Fensterpapier der Klasse A, die sich derzeit aber noch in der Erprobungsphase befinden.

Der italienische Verpackungshersteller Rotomed wurde 1999 gegründet. Der private Eigentümer Cielle Imballaggi – dessen Erfahrung in der Herstellung von Verpackungsmaterialien bis ins Jahr 1956 zurückreicht, als er ein Werk für die Extrusion von Polyethylenfolien mit Flexodruck eröffnete – beschloss damals, in den Markt für Verbundverpackungen mit Tiefdruck einzusteigen.

Mit zwei Produktionsbetrieben und 140 Mitarbeitern ist die Gruppe heute auf die Herstellung flexibler Verpackungen im Tief- und Flexodruck (sowohl kaschiert als auch einlagig) und Rollen-Etiketten spezialisiert. Gefertigt werden sowohl konventionelle als auch umweltfreundliche Folienverpackungen aus eigener Entwicklung sowie flexible Verpackungen aus FSC-zertifiziertes Papier. Das Kerngeschäft sind die Herstellung von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Zudem produziert Rotomed Non-Food-Produkte für die Bereiche Tissue, Waschmittel und Tiernahrung.

Neue und erweiterte Möglichkeiten mit neuer Kaschiermaschine

“Wir haben in die Nova SX 550 investiert, um nicht nur unsere Kapazitäten für die lösemittelfreie Kaschierung zu erweitern, sondern auch, um die Produktpalette, die auf der Master D 1000 hergestellt wird, durch eine kompakte Maschine sinnvoll zu ergänzen. Die Nova SX 550 verfügt über zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Fensterung mit dem SEI-Laserschneidsystem bei hohen Geschwindigkeiten”, erklärt Corrado Loreto, technischer Leiter der Gruppe. “Mit dieser jüngsten Investition sind wir nun in der Lage, die gesamte Bandbreite an Anwendungen für kaschierte Verpackungsprodukte abzudecken – von der Kaltversiegelung bis hin zur Lackierung, Fensterung, Mikro-/Makroperforation und Vorschlitzung.“

Die Nova SX 550 wurde Mitte 2021 in Betrieb genommen und Rotomed ist nach eigenen Angaben mit deren Leistung hinsichtlich Qualität und Produktivität äußerst zufrieden. Die Maschinenbediener haben den Betrieb der integrierten SEI-Laserschneideinheit erlernt. Das Lasersystem ist auf der Brücke der Kaschiermaschine installiert ist, um in einem Durchgang Verpackungen mit Registerfenstern herzustellen. Das ist für Rotomed eine neue Art von Anwendung.

Recycelfähige Verpackungen mit Sichtfenster

“Wir haben mit der Produktion von konventionellen Fensterverpackungen auf der Nova SX 550 begonnen. Aber wir entwickeln zurzeit eine brandneue Papierverpackung, welche die strengen Vorgaben der Klasse-A-Recyclingfähigkeit erfüllen wird. Sie wird in Kürze auf den Markt kommen und entspricht den weltweiten Recyclingstandards “, sagt Corrado Loreto.

Die Bobst Master D 1000 wurde 2020 in Betrieb genommen. Es handelt sich hierbei um eine Multitechnologie-Kaschiermaschine, die über sämtliche Trolley-Typen mit unterschiedlichen Verfahrenstechnologien (Tiefdruck, Semi-Flexo, Flexo-Troelly) zur Übertragung verschiedener Medien (u.a. Kaschierklebstoffe, Lacke, Kaltsiegelklebstoffe) verfügt. Damit ist Rotomet in der Lage, eine große Bandbreite an flexiblen Verpackungslösungen anzubieten.

Eine breitere Palette an Verpackungslösungen

“Unsere Kunden verlangen nach Verpackungen, die hohe Barrierefunktionalitäten und eine visuelle Attraktivität im Regal gewährleisten, was aber stabile Prozesse erfordert”, kommentiert Vittorino Loreto, Präsident der Unternehmensgruppe. “Mit der Bobst Flexo-Trolley-Technologie konnte die Qualität und Gleichmäßigkeit der Beschichtung bei hoher Geschwindigkeit sowie die optische Qualität unserer Verpackungen verbessert werden.”

Vittorino Loreto fasst die positiven Auswirkungen der beiden Bobst-Maschinen auf die Kaschiervorgänge wie folgt zusammen: “Wir konnten nicht nur die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen, sondern auch die Produktionskapazität für alle Segmente, die wir bedienen, verdoppeln. Vor allem bei der Produktion von Kaffeeverpackungen verzeichneten wir eine Steigerung von 100 %. Wir machen Fortschritte auf unseren Exportmärkten mit mehr Produkten als jemals zuvor. Die technischen Ausstattung der Nova SX 550 und Master D1 000 ermöglichen die Herstellung einer breiteren Palette von Verpackungslösungen, wie sie sich beispielsweise durch die Möglichkeiten der Kaltsiegelbeschichtung oder Aluminiumlackierung ergeben.”