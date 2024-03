Partnerschaft mit Cadbury Australia für PCR-Kunststoffverpackungen

Amcor

Cadbury Australia gibt seine Zusammenarbeit mit Amcor bekannt, um PCR-Kunststoffe (Post-Consumer-Recycling) in Verpackungen seiner Schokoladenprodukte zu integrieren. Im Jahr 2022 hat Cadbury einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem etwa 30 % des Kunststoffs, der für die Herstellung von Verpackungen für die Schokoladenblöcke benötigt wird, aus recyceltem Material besteht. Mit dieser jüngsten Vereinbarung will Cadbury den Einsatz von Rezyklaten in seinem gesamten in Australien hergestellten Schokoladenblock-, Riegel- und Stücksortiment auf etwa 50 % steigern. Die Umstellung auf recyceltes Kunststoffmaterial soll im ersten Quartal 2024 beginnen.

Diese Ankündigung ist Teil des Engagements von Cadbury für Nachhaltigkeit und steht in engem Einklang mit der Vision der Muttergesellschaft Mondelēz International, Plastikabfälle lokal zu recyceln. Mondelēz hat sich mit Amcor zusammengetan, um den Bau einer modernen Recyclinganlage für Weichplastik in Melbourne/Australien zu unterstützen. Die von Advanced Recycling Victoria (ARV) betriebene Anlage soll bis 2025 in Betrieb genommen werden und zunächst etwa 20.000 Tonnen Altkunststoff pro Jahr verarbeiten, wobei eine erhebliche Mengensteigerung auf etwa 120.000 Tonnen pro Jahr geplant ist.