Neuer Vakuumbeutel soll 45 Prozent Material einsparen

Ecoline

Der neue Vakuumbeutel Ecoline von allfo setzt auf 45 Prozent weniger Material und schont damit die Umwelt. Statt üblichen 90µ Stärke, kommt die PA/PE-Beutelinnovation mit einer Stärke von 50µ aus. Bei 1000 Vakuumbeuteln (200 x 300 mm) macht das eine Gewichtseinsparung von vier Kilogramm – vier Kilogramm Kunststoff, die nicht produziert, verarbeitet, recycelt oder entsorgt werden müssen. Laut neuem Verpackungsgesetz ist Ecoline als PA/PE-Beutel recyclingfähig und punktet so nicht nur bei der Materialeinsparung, sondern auch bei der Wiederverwertbarkeit.

„Als Verpackungsspezialist mit Sitz im Allgäu sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und den aktuellen Herausforderungen zum Klimaschutz bewusst. Wir sind überzeugt: weniger ist mehr. Deshalb bin ich besonders stolz auf unsere jüngste Innovation. Bei unserem neuen Vakuumbeutel Ecoline kommen wir mit 45 Prozent weniger Material aus als das bei herkömmlichen PA/PE-Beuteln der Fall ist. Ganz nach dem Motto: So dünn wie möglich, so dick wie nötig“, erklärt Peter Hotz Geschäftsführer der allfo GmbH & Co. KG.

Weniger Materialeinsatz

Der Name ist Programm: Ecoline punktet mit 45 Prozent Materialeinsparung und ist damit die umweltschonende Alternative zu herkömmlichen PA/PE-Vakuumbeuteln. Im Gegensatz zu 90µ starken Siegelrandbeuteln, kommt Ecoline mit einer Stärke von 50µ aus und steht den „klassischen“ Beuteln in ihren Verpackungseigenschaften in nichts nach. PA (Polyamid) sorgt für eine Sauerstoffbarriere und Aromaschutz, PE (Polyethylen) schafft eine Feuchtigkeitssperre und sehr gute Siegeleigenschaften.

Die reduzierte Folienstärke von Ecoline schlägt sich auch im Gewicht nieder: Der neue Vakuumbeutel Ecoline wiegt nur 5,91 Gramm, während klassische Siegelrandbeutel von allfo auf 9,92 Gramm kommen. „Hochgerechnet auf 1.000 Vakuumbeutel in der Größe 200 x 300 mm, macht das rund vier Kilogramm Material, wie wir dank Ecoline einsparen“, betont Hotz. Konkret bedeutet das: Vier Kilogramm Folie pro 1.000 Beutel, die nicht hergestellt, verarbeitet, recycelt oder entsorgt werden müssen. Das schont die Umwelt.

Recyclingfähigkeit

Der neue Vakuumbeutel von allfo punktet aber nicht nur mit Materialeinsparung, sondern ist auch recyclingfähig. Denn mit einem PA-Anteil von weniger als 30 Prozent erfüllt ECOLINE die neuen Vorgaben des Verpackungsgesetzes zur Recyclingfähigkeit der Beutel. Bei der Entwicklung von Ecoline wurde wertgelegt auf eine hohe Barriere und eine hohe Stabilität der Beutel.

Allfo will Ecoline, den 50µ schlanken Siegelrandbeutel, in Zukunft in bis zu 30 verschiedenen Größen anbieten und zu einem vollwertigen Sortiment ausbauen.

Auch ökonomisch von Vorteil

In anderen Ländern, wie Spanien, ist es bereits Fakt und auch in Deutschland könnte das die Zukunft sein: Wer Verpackungen bezieht, muss eine Art Plastiksteuer zahlen. Diese richtet sich nach dem Gewicht der Verpackungen, das heißt: Je weniger eine Verpackung wiegt, desto weniger Kosten fallen für den Anwender an. Mit seiner Materialeinsparung punktet Ecoline also nicht nur auf der ökologischen Seite, sondern auch auf der ökonomischen.

Ein Beispiel: In Spanien beträgt diese Art von Plastiksteuer seit Januar 2023 0,45 Euro pro Kilogramm. Für 100.000 Beutel im Format 200 x 300 mm macht das bei 90µ Stärke rund 460 Euro; für 50µ starke Beutel wie den Ecoline hingegen nur knapp 260 Euro. Das ist eine Kosteneinsparung von knapp 44 Prozent.

Über allfo

Die allfo GmbH & Co. KG ist europäischer Markführer für qualitativ hochwertige Vakuumbeutel. Von Siegelrand-, Schrumpf- und Schlauchbeuteln über Koch- und Standbodenbeutel bis hin zu Mehrlagenbeutel reicht das umfangreiche Sortiment, das in verschiedenen Größen und Folienstärken erhältlich ist. Eine flexible und schnelle Produktion gewährleistet kurze Lieferzeiten und höchste Versorgungssicherheit für Kunden. Neben dem Food-Bereich eignen sich die allfo Vakuumverpackungen auch hervorragend für Non-Food-Anwendungen wie in der Pharmazie, Kosmetik, Chemie sowie bei der Verpackung technischer Produkte. Allfo liefert weltweit ein umfangreiches Sortiment an bedruckten und unbedruckten Folienbeuteln.