Neue Anlage zur Herstellung von Hochbarriere-Papieren

In einer Zeit, in der die Verpackungsindustrie von Verbrauchern, dem Einzelhandel und den Gesetzgebern immer stärker gefordert wird, nachhaltige Materialien und Prozesse anzubieten, will Sappi nach eigener Aussage mit seinem Engagement für papierbasierte, recycelbare flexible Verpackungslösungen diesem Megatrend zu nachhaltigeren Verpackungslösungen Rechnung tragen.

Deshalb hat der Verpackungs- und Spezialpapierhersteller Sappi Europe einen zweistelligen Millionenbetrag in eine neue Anlage zur Herstellung innovativer Hochbarrierepapiere einschließlich einer neuartigen Beschichtungsanlage investiert. Die am Standort Alfeld in Deutschland in Betrieb genommene Inhouse-Lösung wird Hochbarrierepapiere für recycelfähige Verpackungen von Food- und Non-Food-Anwendungen produzieren.

Eine Weltneuheit

Die Kunden von Sappi sollen durch höhere Produktionskapazitäten und eine kürzere Lieferkette profitieren. Die neue Beschichtungsanlage ist nach Angaben des Unternehmens eine Weltneuheit und erhöht deutlich den Anteil der auf dem Markt erhältlichen speziellen Barrierepapiere des Unternehmens. Die Investition umfasst auch eine Streichküche, ein Rollenfinishing und ein automatisiertes Handlingsystem, das eine skalierbare, hohe Produktionsmenge von 300 Mio. Quadratmetern sowie Möglichkeiten für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und kontinuierlicher Beschichtungsinnovationen bietet. Je nach Bedarf und Anwendung können auf der neuen Maschine verschiedene Beschichtungstechnologien eingesetzt werden. Sappi verwendet die Dispersionstechnologie auf Wasserbasis für eine mehrlagige Beschichtung der Hochbarrierepapiere.

Sappi plant, die hauseigene Entwicklung von Beschichtungsrezepturen in der speziellen Streichküche künftig auch auf der Maschine zum Einsatz zu bringen. In Zusammenarbeit mit den Kunden sollen so weitere Alternativen zu nicht recycelfähigen Verpackungen für den Markt entwickelt werden. Sappi verfügt über weitreichendes Know-how in der Technologie der Papierbeschichtung. Seit mehr als 10 Jahren stellt das Unternehmen ein breites Portfolio an Verpackungspapieren mit integrierten Barrieren gegen Sauerstoff, Fett, Wasserdampf, Mineralöl und Aromen sowie Heißsiegeleigenschaften her.