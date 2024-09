Matthias Sieverding wird neuer CEO

Kiefel unter neuer Leitung

Die Kiefel GmbH, ein marktführendes Unternehmen für Thermoformen und Fügetechnik und Mitglied der Brückner Group, vollzieht einen Führungswechsel: Matthias Sieverding, bisher in der amerikanischen Plattformgesellschaft Brückner Group USA als CEO/ President tätig, folgte zum 01. September auf Thomas Halletz als CEO von Kiefel. Der erfahrene Branchenexperte Sieverding wird den Innovations- und Internationalisierungskurs des Lösungsanbieters weiter vorantreiben.

Erfolgreicher Werdegang und internationale Expertise

Matthias Sieverding verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung in der internationalen Kunststoff- und Maschinenbauindustrie. Er trat 2021 als CEO/ President in die Brueckner Group USA ein, der regionalen Plattformgesellschaft der Unternehmensgruppe, die er signifikant kundenzentriert ausbaute. Zuvor hielt er verschiedene geschäftsführende oder leitende Positionen inne, unter anderem bei der Extrusions-Sparte von KraussMaffei oder Poeppelmann Plastics.

Neue Impulse für strategische Weiterentwicklung

Kiefel hat sich in den fast sieben Jahrzehnten Firmengeschichte immer wieder erfolgreich mit technologischen Spitzenlösungen auf Marktveränderungen eingestellt. „Durch den Pioniergeist von Thomas Halletz konnte Kiefel deutlich wachsen und eine starke Position erlangen, die nun weiter ausgebaut wird“, erläutert Dr. Axel von Wiedersperg, CEO der Brückner Group. Unter der Leitung von Matthias Sieverding plant Kiefel, sich global breiter aufzustellen und die Marktführerschaft durch einen konsequenten Kundenfokus zu sichern. Die Innovationskraft im Produktportfolio soll dabei durch agile Prozesse und Verfahren und die schnelle Integration digitaler Technologien gestärkt werden, um auch in Zukunft Maßstäbe in der Branche zu setzen. Als Auftakt dieser strategischen Ausrichtung präsentiert Kiefel in diesem Jahr mehrere wegweisende Maschineninnovationen auf den Kiefel Packaging Dialogue Days im Oktober.

Über Kiefel

Kiefel entwickelt und produziert hochwertige Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen, recycelten bzw. biobasierten Materialien sowie Naturfasern. Zu den Kunden von Kiefel zählen namhafte Hersteller aus der Medizintechnik- & Pharma-und Verpackungsindustrie. Das Unternehmen bietet mit seinen Customer Innovation Centern in Europa und den USA Turnkey-Lösungen und begleitet partnerschaftlich von der Produktentwicklung über die Maschinen und Werkzeuge bis zum Service.

Mit eigenen Vertriebs- und Service-Teams in den USA, Frankreich, den Niederlanden, China, Indien und Thailand sowie Vertriebs- und Servicepartnern in über 60 Ländern ist Kiefel weltweit vertreten.

Zur Kiefel GmbH gehören der niederländische Thermoform-Werkzeugbauer Kiefel Packaging B.V. sowie die österreichische Kiefel Packaging GmbH, Lieferant für Werkzeuge und Automatisierungslösungen. Bei Kiefel und seinen Tochterunternehmen sind rund 900 Mitarbeitende beschäftigt. Die Kiefel GmbH ist Mitglied der Brückner Group, Siegsdorf, ein im Familienbesitz befindlicher mittelständischer Unternehmensverbund im Maschinen- und Anlagenbau, mit insgesamt rund 2.900 Mitarbeitenden an 18 Standorten weltweit.