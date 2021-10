AMB

Hochleistungsextrusion für mehr Nachhaltigkeit

Bevor Lebensmittel auf dem Tisch der Verbraucher gelangen, hinterlassen sie bereits einen umfangreichen ökologischen Fußabdruck durch Anbau, Ernte, Verarbeitung und Transport. Dann erst kommt die Verpackung ins Spiel. Sie macht zwar nur einen kleinen Prozentsatz des durch den gesamten Prozess verursachten CO 2 -Footprints aus, kann aber einen großen Beitrag dazu leisten, die in den vorherigen Phasen verbrauchte Energie nicht zu verschwenden: Hochwertige Verpackungen schützen Lebensmittel, verlängern deren Haltbarkeit und vermeiden die Verschwendung von Lebensmitteln. Eine komplett recyclingfähige Verpackung schließt darüber hinaus den Materialkreislauf.

Verbraucher fordern mehr Nachhaltigkeit

Ganzheitliche Maßnahmen gegen den Klimawandel und Lösungen zur Reduzierung des individuellen CO 2 -Footprints zählen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit – und nehmen auch auf die Kaufentscheidungen vieler Verbraucher zunehmend Einfluss. Ganz besonders im Lebensmittelsegment entscheiden Konsumenten im Hinblick auf mehr Ressourcenschonung bewusst, welche Lebensmittel sie kaufen und welche Verpackungen sie wählen: Recyclingfähige Verpackungslösungen, die gleichzeitig höchsten Produktschutz gewährleisten, sind hier zunehmend gefragt. Diese bewussten Kaufentscheidungen wirken sich auch auf das Angebot des Einzelhandels aus. Der Handel verlangt nach Verpackungen, die nicht nur verlängerte Produkthaltbarkeiten und eine attraktive Optik bieten, sondern sich darüber hinaus auch durch mehr Nachhaltigkeit auszeichnen, indem sie vollständig recyclingfähig sind.

Insgesamt ist die Nachfrage nach FFS- und Thermoformlösungen für PET-Verpackungen in Europa stark gestiegen. Der wachsende Markt für Molkereiprodukte erfordert entsprechend höhere Verpackungskapazitäten. Zudem sind die Recyclingsysteme in zahlreichen Ländern bereits auf das Recycling von rPET für FFS- und Thermoformprodukte zugeschnitten. Hier setzt AMB mit recyclingfähigen PET- (rPET-) Lösungen für Form-Füll-Siegel- (FFS) und Thermoformlösungen an.

Investition in zwei neue Extrusionsmaschinen

Um seine Kapazitäten in der Herstellung recyclingfähiger PET-Lösungen zu steigern, investierte AMB SPA das Unternehmen nun in zwei High-end-Extrusionsmaschinen des italienischen Herstellers Bandera. Nach Angaben von AMB zeichnen sich die beiden neuen Extruder durch außergewöhnlich hohe Leistung bei gleichzeitiger Vielseitigkeit und Energieeffizienz aus, da es sich dabei um die derzeit energiesparendsten am Markt verfügbaren Anlagen handele. Die beiden neuen Extruder erhöhen die Fertigungskapazität von AMB um 20.000 Tonnen jährlich und unterstützen das Unternehmen dabei, sowohl die kontinuierlich wachsende Nachfrage an FFS- als an Thermoformprodukten zu decken. Die Maschinen sind sowohl für das Dreifachlängsschlitzen im Inlineverfahren für kleinere Rollen als auch zur Herstellung von Jumborollen geeignet. Eine der neuen Anlagen übernimmt die Produktion von 10.000 Tonnen für den EU-Markt, die zweite bedient mit weiteren 10.000 Tonnen die Nachfrage in Großbritannien.

Individuelle und ganzheitliche Lösungen

AMB Spa mit Hauptsitz in San Daniele del Friuli, Italien, ist ein international aufgestellter Anbieter von Hart- und Weichfolien und entwickelt individuelle und ganzheitliche Lösungen für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Es bietet seinen Kunden einen kompletten End2End-Service und das Portfolio umfasst Design, Prototyping, Werkzeugfertigung, Hartfolien, flexible Folien, Bedruckung und Laminierung. AMB verfügt über fünf Standorte in Europa mit 435 Mitarbeitern.