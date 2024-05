Gießfolienanlage mit neuem Streckwerk

SML Maschinengesellschaft

SML hat in seinem Technikum seine neueste Gießfolienanlage in Betrieb genommen. Die multifunktionale Anlage zeichnet sich durch ihr weites Einsatz-Spektrum sowie einer Vielzahl technischer Innovationen aus. Besonders hervorzuheben ist das weiterentwickelte Streckwerk in neuem Design. Die Anlage von SML steht Kunden für Versuche und zur Herstellung von Mustern zur Verfügung.

Ein stimmiges Anlagenkonzept



Die hochmoderne Anlage ist für die Produktion von CPP, CPE, Cast-PET, Barrierefolien sowie für monoaxial verstreckte Folien ausgelegt. Ebenso breit gefächert sind die Einsatzbereiche der produzierten Gießfolien – dazu gehören unter anderem metallisierte und laminierte Verpackungen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie, einfach zu recycelnde Verpackungen aus MOPE-Material wie beispielsleise Standbodenbeutel sowie reißfeste MOPP-Folie. Die multifunktionale Gießfolienanlage von SML lässt sich gezielt für die Herstellung spezieller Produkte ausrichten, was maximale Qualität bei hoher Effizienz sicherstellt.

Anzeige

Nach Einschätzung des Unternehmens ist ein zentrales Merkmal aller SML-Maschinen das schlüssige Anlagenkonzept, das ständig weiterentwickeln und optimiert wird. Die Gießfolienanlage von weist daher folgende technischen Eigenschaften auf:

Fünf Extruder für die Verarbeitung von PP, PE, PA, PET, EVOH sowie von Klebstoffen

Feedblock mit sieben Lagen, variabler Geometrie und der Möglichkeit zu zahlreichen unterschiedlicher Lagen-Anordnungen

Düsenbreite 2.850 mm, mit internem Deckling-System für die interne Breiteneinstellung

Neues mono-axiales Streckwerk: Walzentemperatur von bis zu 160°C, das maximale Streckverhältnis beträgt 1:10

Horizontaler Schiebewickler für bis zu vier Teilnutzen

Streckwerk für Mono-Materialie

Das monoaxiale Streckwerk

Eine wesentliche Innovation bei der aktuellen Gießfolienanlage ist das monoaxiale Streckwerk, das für die Herstellung recyclingfähiger Monomaterial-Folien wie MOPP, MOPE und MOPET ausgelegt ist. Mit dem neuen Streckwerk werden Folien-Eigenschaften wie Festigkeit in Maschinenrichtung, Steifigkeit und Durchstoßfestigkeit weiter gesteigert, während sich die Foliendicke und die Dehnbarkeit in Maschinenrichtung verringern. SML hat den gesamten Prozess der monoaxialen Verstreckung optimiert: Das klare und übersichtliche Anlagenkonzept macht die Bedienung der Anlage komfortabler, ausreichend Platz beschleunigt Wartungsarbeiten, verringert Stillstand-Zeiten und steigert dadurch die Anlageneffizienz.

Eines der herausragendsten technischen Merkmale des aktuellen mono-axialen Streckwerks ist die prozessoptimierte Walzenanordnung. Die Verstellung des Streckspalts erfolgt motorisiert, was die Bedienung besonders bei Produktwechseln vereinfacht. Weil die Streckwalzen einen Durchmesser von 220 mm aufweisen, kann der Streckspalt in einem Bereich zwischen 50 und 200 mm sehr eng gehalten werden (freie Länge der Folie zwischen den Walzen). Die direkte Entfernung zwischen den Streckwalzen beträgt mitunter nur wenige Millimeter. Darüber hinaus lässt sich auch die Position der Anpresswalzen im Streckbereich einstellen. Dies gewährleistet eine optimale Verstreckung der Folie unabhängig vom vordefinierten Streckspalt.

Alle Prozessparameter des Streckwerks lassen sich digital erfassen und können in der Folge mit dem HMI einfach angepasst werden.