German Design Award 2024 für recycelbare Bierverpackung

Karl Knauer

Der Verpackungshersteller Karl Knauer mit Sitz in Biberach, Baden-Württemberg, wurde für eine Kraftkarton-Verpackung für die Biermarke Stella Artois in der Kategorie Packaging mit dem German Design Award 2024 ausgezeichnet. Sie beinhaltet zwölf 0,33-l-Reliefflaschen und ist vollständig recycelbar.

Drei Gründe für die Auszeichnung

Das Erste, was bei der Stella Artois-Verpackung ins Auge fällt, sind die abgerundeten Ecken und die aufwändige Lackierung des Kartons. Damit hebt sich die hochwertige Verpackung der Brauereigruppe ABInBev von den üblichen Umverpackungen in Design und Optik deutlich von den Mitbewerbern ab. Wird der Karton mit den zwölf Flaschen aus dem Regal genommen, so zeigt sich ein zweites bemerkenswertes Detail, für das Karl Knauer nun ausgezeichnet wurde. Dabei handelt es sich um einen teleskopierbaren Handgriff, der ohne Verstärkungsbänder aus Kunststoff auskommt und das Zugreifen besonders einfach. Darüber hinaus lässt sich die Verpackung entlang einer 360-Grad-Perforation leicht in zwei Hälften teilen. Das untere Fach hält alle Flaschen zusammen und kann als Tablett genutzt werden, wenn die integrierten Seitenlaschen nach innen geschoben werden.

Die gesamte Verpackung kommt ohne Kunststoff aus und besteht aus nachhaltigen europäischen Ressourcen. Daher kann der Kraftkarton – wenn alle Fläschchen zum Beispiel anlässlich der Siegesfeier zum Award-Gewinn geleert wurden – problemlos über die Papiertonne recycelt werden.

Ein Award für exzellentes Design



Der German Design Award ist der Premiumpreis des Rats für Formgebung, einer gemeinnützigen Stiftung zur Interessenvertretung designorientierter Unternehmen mit über 300 Mitgliedern aus den Bereichen Wirtschaft, Design, Verbände und Institutionen. Der Award zählt branchenübergreifend zu den angesehensten im Designbereich. Seit 2012 identifiziert er maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus.

Über Karl Knauer

Karl Knauer zählt zu den führenden Verpackungsherstellern in Deutschland. Gegründet im Jahr 1938 produziert das Schwarzwälder Unternehmen mit Sitz in Biberach Präsentverpackungen, individuelle Verpackungslösungen und Werbemittel. Dabei reicht das Produktportfolio von einfachen Faltschachteln bis hin zu leuchtenden Verpackung. Die Konstruktionen, besondere Veredelungen oder innovative Materialentwicklungen von Karl Knauer sind vielfach international ausgezeichnet. Dazu gehören „Sustainable Company of the Year“ sowie „Innovativstes Druckunternehmen des Jahres”.