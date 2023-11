Flexipack investiert in eine neue Metallisierungsanlage für BOPP-Folien

Bobst

Flexipack, mit Hauptsitz in Agbara, Nigeria, installierte kürzlich eine Vakuum-Metallisierungsanlage vom Typ Bobst Expert K5 für Bahnbreiten bis zu 2900 mm. Diese Anlage wird zur Produktion metallisierter BOPP-Folien eingesetzt, die in nachhaltigen flexiblen Verpackungen für Kunden in Subsahara-Afrika Verwendung finden sollen.

Als neuester BOPP-Folienhersteller in Afrika verfolgt Flexipack eine äußerst ambitionierte Wachstumsstrategie. Die Eigentümer des noch jungen Unternehmens verfügen über umfangreiche Marktkenntnisse in Westafrika und bringen Erfahrungen aus anderen erfolgreichen Unternehmen in der Verpackungsbranche mit. Flexipack ist ausgestattet zwei 8,70 Meter breite BOPP-Folienanlagen, und die Metallisierungsanlage ist mittlerweile auch in Betrieb. Konfektioniert werden die BOPP-Folienrollen auf Primär-Rollenscheidern von Goebel IMS. Zwei weitere Folienanlagen sollen bis 2025 ihre Produktion aufnehmen.

Eric Thibault, Geschäftsführer von Flexipack, betont: „Bei der Gründung eines neuen Unternehmens entscheiden wir uns für fokussierte Lieferanten, denen wir vertrauen können und die einen guten Ruf auf dem Markt haben. Bobst ist bekannt für sein Know-how in der effizienten Metallisierung von BOPP-Folien. Wir sind äußerst zufrieden mit der Maschine, die zu Beginn dieses Jahres installiert wurde.”