Corona-Technologie für Argentinien

Vetaphone

Dinpe SA, ein renommierter Hersteller von ein- und mehrschichtigen PE-Folien, hat in seinem Werk in San Juan, im Westen Argentiniens, Coronatechnologie von Vetaphone installiert. Sie umfasst eine Behandlungsstation vom Typ VE2C-A (PF4-5) mit einer Breite von 2320 mm, die von einem 10kW-Generator iCorona 2UL mit einem iHP300-Transformator angetrieben wird. Die Anlage wird über das iCC7-Bedienfeld gesteuert, und durch ein RD65UR-Gebläse belüftet.

Coextrusion und Druck

Das 1987 gegründete, familiengeführte Unternehmen ist auf die Coextrusion und die Bedruckung von PE-Folien für Beutel, Rundumetiketten und Verschlüsse für Weinflaschen spezialisiert. Es verfügt über eine moderne Produktionsstätte mit 8-Farben-Druckmaschinen, Konfektionierern sowie Laminierern und ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Die Endprodukte werden unter dem Markennamen Flexibles Plastinos vermarktet.

Die Produkte sind für verschiedene Anwendungen wie Erfrischungsgetränke, Biere, Weine und Mineralwässer ausgerichtet. Die Blasfolienextruder von Dinpe stellen eine Reihe von Polyethylen-Schrumpffolien her, die je nach Kundenwunsch in verschiedenen Breiten, Dicken, Schrumpfungszuständen, in Glastönen oder Farben und mit oder ohne Druck klassifiziert werden.

Das Werk in San Juan hat eine Fläche von etwa 3000 m², eine Jahresproduktion von etwa 5000 Tonnen und 60 Mitarbeitern. Verwendet werden ausschließlich hochwertige Rohmaterialien, in der Regel Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), die im Schlauchblas-Extrusionsverfahren zu Folien in hoher Qualität, Glanz, Transparenz, Widerstandsfähigkeit und konstanter Dicke verarbeitet werden.