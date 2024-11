50 Jahre DuPont Cyrel: Pionier und Innovator für den modernen Flexodruck

Flexo-Druckvorstufe

2024 markiert ein bedeutendes Jubiläum in der Geschichte der Flexodruckindustrie: Vor 50 Jahren, im Jahr 1974, führte das Unternehmen DuPont mit der Marke Cyrel die erste Fotopolymer-Druckplatte ein und setzte damit einen neuen Standard in der Branche. Seitdem hat Cyrel die Entwicklung des Flexodrucks maßgeblich vorangetrieben und immer wieder bahnbrechende Innovationen hervorgebracht.

Die Drupa 2024 hat den Besuchern die Gelegenheit geboten, die neuesten Produkte von DuPont Cyrel Flexographic Solutions kennenzulernen. Sie sind gezielt auf die Bewältigung vieler aktueller Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, hohe Produktivität und Qualitätsanforderungen im Flexo- und Verpackungsdruck zugeschnitten. „Dieses Jubiläum ist ein besonderer Moment für DuPont und das gesamte Cyrel-Team. Im Laufe der Jahre haben wir viele wegweisende Entwicklungen realisiert und dabei stets die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Diese partnerschaftliche Herangehensweise war auch auf unserem Drupa-Auftritt deutlich spürbar“, sagt Jan Scharfenberg, Business Leader Cyrel East.

Meilensteine: LAMs und CDI

Die vergangenen fünf Jahrzehnte waren geprägt von wegweisenden Innovationen. In den 1990er-Jahren revolutionierte DuPont mit dem Cyrel Digital Imager (CDI) den Produktionsworkflow in der Flexodruckvorstufe. Die Einführung dieses Systems bot Vorstufenunternehmen die Möglichkeit, weltweit von analogen Prozessen auf einen modernen, digitalen „Computer-to-Plate (CtP)“-Workflow zu wechseln. Mit der Einführung des laserablativen Maskensystems (LAMs) er- reichte die Flexodruckindustrie einen neuen Höhepunkt in puncto Druckqualität, Reproduzierbarkeit und Produktivität. Diese Entwicklungen trugen maßgeblich dazu bei, dass sich der Flexodruck als führendes Druck-verfahren im Verpackungsdruck etablieren konnte.

Der neue kompakte Cyrel FAST 1000 TD

Im Jahr 2000 setzte DuPont als erster Hersteller von Flexodruckplatten erneut Maßstäbe, als es den thermischen Verarbeitungsprozess einführte: das Cyrel FAST-System. Diese Technologie ermöglicht die „trockene“ Herstellung von Flexodruckplatten ohne den Einsatz von Lösemitteln und Wasser und verkürzt damit die Produktionszeiten erheblich. Darüber hinaus brachte das System erhebliche Umweltvorteile mit sich, darunter eine Reduktion des Erderwärmungspotenzials um 38 % sowie 81 % geringerer Stromverbrauch und 99,8 % weniger VOC-Emissionen im Vergleich zum lösemittelbasierten Verfahren. DuPont ist damit in diesem Bereich noch immer führend und verfügt heute über eine weltweit installierte Basis von über 1500 thermischen Anlagen.

Cyrel FAST ist ein von DuPont entwickeltes Komplettsystem für die thermische und lösemittelfreie Verarbeitung von Flexodruckplatten für die Bedruckung flexibler Verpackungen und Etiketten. Das System besteht aus dem FAST TD- Prozessor sowie den FAST-Druckplatten. Als Pionier dieser Technologie verfügt DuPont über umfassende Kenntnisse sowie jahrzehntelange Erfahrungen in diesem ausgereiften Verfahren zur Plattenverarbeitung. Im Jahr 2021 stellte Du- Pont den Cyrel FAST 3000 TD vor, der speziell für die umweltfreundliche Produktion großformatiger Flexodruckplatten (1270 x 2032 mm) entwickelt wurde. Dieser Prozessor ergänzte ideal den bereits etablierten Cyrel FAST 2000 TD, der für mittlere Plattengrößen (1067 x 1524 mm) ausgelegt ist. Mit der Einführung des neuen, kompakten Cyrel FAST 1000 TD wird das Portfolio an Cyrel FAST-Systemen nun um eine weitere wichtige Komponente erweitert.

Der Cyrel FAST 1000 TD stieß auf der Drupa auf großes Interesse und ist speziell für die Verarbeitung kleinformatiger Flexodruckplatten (900 x 1200 mm) konzipiert. Mit diesem Prozessor schließt DuPont die Formatlücke im Bereich der thermischen Plattenherstellung und bietet somit eine umfassende Lösung für alle Anforderungen in der Flexodruckproduktion, unabhängig von der Plattengröße.

Diese Erweiterung des Cyrel FAST-Portfolios ermöglicht es Dru­ckereien und Prepress-Dienstleis­tern, die Vorteile der umweltfreund­lichen, lösemittelfreien Produkti­onstechnologie von DuPont auch im kleinformatigen Bereich zu nut­zen. Der 1000 TD vereint die be­währten Eigenschaften der Cyrel FAST-Systeme – hohe Qualität, Nachhaltigkeit und Produktivität – in einem kompakten Format und eignet sich ideal für kleinere Pro­duktionsumgebungen.

Im Vergleich zum mehrstündigen lösemittelbasierten Auswaschpro­zess dauert die thermische Verar­beitung bis zur druckfertigen Platte nur 25 bis 40 Minuten, während der lösemittelbasierte Verarbeitungs­prozess 160 bis 250 Minuten benö­tigt. Der Lösemittelprozess erfordert lange Trocknungszeiten von 120 bis 180 Minuten, die bei der FAST-Technologie komplett entfallen, was wiederum die Produktivität verbessert. Ein weiterer Vorteil des thermischen Prozesses gegenüber der lösemittelbasierten Plattenver­arbeitung ist die Vermeidung von Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz durch die Vermeidung gefährlicher Emissionen.

Aufgrund gleichmäßigerer Stär­ke und langer Lebensdauer tragen FAST-Flexodruckplatten wesent­lich dazu bei, auf Flexodruckma­schinen die Einrichtezeiten zu ver­kürzen und die Produktionsge­schwindigkeiten zu erhöhen. Darü­ber hinaus gewährleisten sie eine hohe Farbbeständigkeit während des gesamten Auflagendrucks.

Zweite Generation für optimale Prozess-Stabilität und Qualität

Mit der Einführung des vollum­fänglich erneuerten Cyrel FAST 1000 TD setzt DuPont erneut Maß­stäbe in der Plattenherstellung. Denn er arbeitet mit der weiterent­wickelten FAST-Technologie der zweiten Generation und bietet er­hebliche Verbesserungen in Bezug auf Prozessstabilität und Verarbei­tungsqualität. Damit wird er den steigenden Anforderungen im Ver­packungsdruck gerecht und erhöht gleichzeitig den Bedienkomfort.

Ergonomie und kompaktes Design für einfache Installation

Ein besonderer Fokus bei der Ent­wicklung des Cyrel FAST 1000 TD lag auf Ergonomie und kompaktem Design, das eine einfache Installati­on ermöglicht. Er wurde nicht nur platzsparend konzipiert, sondern optimiert auch den Arbeitsfluss in der Produktion. Erreicht wird dies durch die verbesserte Anordnung der Komponenten und dem redu­zierten Platzbedarf.

Präzise Plattenbefestigung und Spannungskontrolle

Ein weiteres Highlight des Cyrel FAST 1000 TD ist die optimierte Befestigung der Platte an der Vorder- und Hinterkante. Die integrierte Spannungskontrolle gewährleistet eine gleichmäßige Verarbeitung der Platten, was zu konsistenten und hochwertigen Endergebnissen führt. Diese Präzision in der Plattenbefestigung ist entscheidend für die Minimierung von Fehlern und die Verbesserung der Gesamtqualität des Druckprozesses.

Slip-Fit-Adapter und PET-Folie für minimalen Wartungsaufwand

Das innovative Gerätedesign mit komprimierbarem, einfach tauschbarem Slip-Fit-Adapter an- statt eines fest eingebauten gummi-beschichteten Gegendruckzylinders ermöglicht es den Anwendern, kritische Teile im Bedarfsfall in nur wenigen Minuten auszutauschen, was die Ausfallzeiten erheblich reduziert. In Kombination mit einer PET-Folie, die Verschmutzungen der Heizwalze verhindert, reduziert sich die Wartung auf ein Minimum und die Betriebszeit wird maximiert. Somit erfordert das FAST System keine täglich oder wöchentlich durch den Anwender durchzuführende Wartungsroutinen. Es wird lediglich vorbeugende Wartung empfohlen, die volumenabhängig typischerweise ein- bis zweimal im Jahr fällig wird und nur wenige Stunden dauert.

Wärmemanagement

Die Einführung einer Mehrzonen- Walzenheizung, einer IR-Heizung und einer aktiven Temperaturkontrolle des Prozessbereichs verbessert erheblich das Wärmemanagement des Cyrel FAST 1000 TD. Diese Technologien sorgen für eine konstante Einhaltung der Temperatur während des gesamten Prozesses, was zu verbesserter Verarbeitungsqualität und höherer Effizienz führt.

Niedrige VOC-Emissionen und integriertes Abluftmanagement

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die Nachhaltigkeit gelegt. Daher ist der Cyrel FAST 1000 TD mit einem integrierten System zur katalytischen Nachverbrennung der Prozessdämpfe ausgestattet, das die Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) minimiert. Dies trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern sorgt auch für ein sicheres Arbeitsumfeld.

Fernzugriff und fortschrittliches HMI-Display

Der Cyrel FAST 1000 TD bietet die Möglichkeit des Fernzugriffs für Software-Upgrades und Diagnoseunterstützung, was die Wartung und Fehlerbehebung vereinfacht. Das großformatige HMI-Display bietet zusätzliche Bedieneranweisungen und Videotrainings, um die Bedienung zu erleichtern und die Schulung der Mitarbeiter zu unterstützen. Die Software wurde zudem mit einer verbesserten Bedienerführung ausgestattet, die durch zusätzliche Infotextfelder weitere Handlungsanweisungen bietet.

Automatisierte Funktionen für mehr Effizienz

Der sensorgesteuerte Plattenauswurf und der Abkühlmodus mit automatischer Stromabschaltung sind nur einige der automatisierten Funktionen, die den neuen Cyrel FAST 1000 TD zu einer der fortschrittlichsten Lösungen auf dem Markt machen. Eine integrierte Statusleuchte zur Anzeige des Prozessfortschritts gibt dem Bediener zudem jederzeit einen schnellen Überblick über den aktuellen Zustand des Systems.

Ein Pionier der Flat-Top-Dot-Platten

In den zurückliegenden zehn Jahren hat DuPont seine Innovationskraft weiter unter Beweis gestellt und die Flexodruckindustrie mit neuen Technologien bereichert. 2015 brachte das Unternehmen mit Cyrel EASY eine ganze Familie an Flexodruckplatten mit integrierter Flat-Top-Dot-Technologie auf den Markt. Diese bahnbrechende Entwicklung vereinfachte den Vorstufenprozess erheblich und bot den Kunden höhere Produktivität und Konsistenz. Zur weiteren Verbesserung von Farbübertragung und Druckqualität wurden die Cyrel EASY-R-Platten und die Cyrel- EASY-Brite-Rastertechnologie eingeführt. Für den Bereich Wellpappe entwickelte DuPont 2019 Cyrel DLC, eine weiche digitale Flexodruckplatte, die speziell für den Direktdruck auf Wellpappe („Post-Print“) optimiert ist. Sie überzeugt durch besonders hohe Druckqualität auf kritischen Bedruckstoffen und lange Lebensdauer, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Verpackungsdruckereien macht. Im Jahr 2021 führte DuPont die Cyrel-Plattenserie „Lightning“ ein, die sowohl für die Lösemittel- als auch die Thermoplattenherstellung (FAST) erhältlich ist und eine optimierte UV-LED-Belichtung ermöglicht. Sie bietet Flexodruckern die Möglichkeit, ihre Produktionsprozesse zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren.

Neue FAST-Platte für faserbasierte Substrate

Für den wachsenden Trend zu umweltfreundlicheren Verpackungen bietet DuPont mit der neuen Cyrel EASY FAST EFM-Serie eine Lösung, die auf die Bedruckung faserbasierter Substrate zugeschnitten ist. Diese Flexodruckplatten liefern reproduzierbare und konsistente Druckergebnisse auf einer Vielzahl von Papiersubstraten und bieten zugleich die Vorteile der FAST- Thermoverarbeitung – darunter schnellere Plattenherstellung, ein sichereres Arbeitsumfeld und gesteigerte Energieeffizienz. Diese neue Plattengeneration eignet sich insbesondere für die Herstellung nachhaltiger Verpackungen, die zunehmend von Konsumenten und Gesetzgebern gefordert werden. Die EFM-Platten bieten eine hervorragende Druckqualität auf recyclingfähigen und kompostierbaren Materialien und tragen so zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bei.

Cyrel University – Entgegen dem Fachkräftemangel

In einer Zeit, die geprägt ist von größten Herausforderungen für die Industrie im Bereich der Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter, bietet die Cyrel University eine innovative Lösung. Diese 2024 eingeführte digitale Schulungsplattform ermöglicht es Unternehmen in der Flexodruckbranche, neue Mitarbeiter schnell einzuarbeiten und das bestehende Personal kontinuierlich weiterzubilden. Um den unterschiedlichen Anforderungen in der Plattenherstellung gerecht zu werden, sind die Schulungen der Cyrel University flexibel gestaltet. Die Plattform bietet spezialisierte Kurse für Mitarbeiter in der Klischeemontage, Plattenproduktionspersonal und Druckmaschinenbediener. Für die unterschiedlichen Produktionsprozesse, lösemittel- oder thermischbasiert, stehen maßgeschneiderte Kursinhalte zur Verfügung. Nach Abschluss der jeweiligen Module erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat zur Betätigung ihrer erworbenen Qualifikation. Dieses innovative Schulungssystem soll den Unternehmen helfen, den Fachkräftemangel zu überwinden und gleichzeitig die Qualität und Effizienz in der Produktion zu steigern. Durch die Bereitstellung leicht zugänglicher und praxisnaher Lerninhalte trägt die Cyrel University dazu bei, das Fachwissen in der Branche zu erhalten und weiter auszubauen.

50 Jahre Innovationen

Jan Scharfenberg sagt abschließend: „Wir blicken auf 50 Jahre voller Innovation und Fortschritt zurück, in deren Verlauf wir den Flexodruck maßgeblich geprägt haben. Mit zukunftsweisenden Technologien und der Cyrel University haben wir bewiesen, dass DuPont auch in den kommenden Jahrzehnten eine führende Rolle in der Weiterentwicklung des Flexodrucks spielen wird. Wir bleiben auch weiterhin ein vertrauenswürdiger Partner für Druckereien weltweit, der sich durch kontinuierliche Produktverbesserungen und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Branche auszeichnet.“